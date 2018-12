Ein Produktionsfacharbeiter vermisst mit Uran angereicherte Brennstäbe. Die Fabrik in Lingen beliefert unter anderem auch die umstrittenen Atomkraftwerke Doel und Tihange in Belgien. (Friso Gentsch, picture alliance / Friso Gentsch/dpa)

Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Das Werk im Emsland liefert Brennelemente mit Uran unter anderem an Reaktoren in belgischen Atomkraftwerken. Weil es bereits in der Vergangenheit innerhalb weniger Wochen zwei meldepflichtige Ereignisse gab, fordern Bürgerinitiativen die Stilllegung des Betriebs.

Laut Polizei und Feuerwehr war der Brand am Donnerstag verhältnismäßig kleinflächig, zu keiner Zeit habe Gefahr für Bevölkerung und Umwelt bestanden. Es gab Luftmessungen, auch Bodenproben wurden entnommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Lingen.

Werksleiter Andreas Hoff sagte dazu, dass das Feuer in dem Labor in einem Verdampfer ausbrach. „Es gab keine Freisetzung von gefährlichen Stoffen.“ Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er, dass in dem Verdampfer uranhaltige Flüssigkeit war. Die Flüssigkeit wird verdampft, um das darin enthaltene Uran zurückzugewinnen. Dem Zeitungsbericht zufolge werden immer nur kleine Mengen Uran von einigen 100 Gramm verarbeitet.

Auch ein Mitarbeiter des niedersächsischen Umweltministeriums war am Freitag nach Lingen gereist, um den Sachverhalt aufzuklären, sagte eine Ministeriumssprecherin. Das Ministerium sei am Abend über den Brand informiert worden. „Sobald wir nähere gesicherte Informationen haben, werden wir damit auch an die Öffentlichkeit gehen“, sagte sie. Es sei keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden, für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. „Auch die Kernfernüberwachungsdaten weisen keine Auffälligkeiten auf“, betonte die Sprecherin.

Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone gab sich erleichtert, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde. Alle bisherigen Messungen der Feuerwehr auf dem Gelände und im weiteren Umfeld seien ohne Befund. Nun gelte es, die genauen Ursachen des Brandes zu ermitteln, um derartige Vorfälle zukünftig ausschließen zu können. „Bei Unternehmen wie ANF müssen höchste Sicherheitsstandards zum Schutz der Bevölkerung gelten“, sagte Krone.

Die Grünen im Landtag beantragten eine Sondersitzung des Umweltausschusses zu dem Brand und den politischen Konsequenzen. „Wenn die Ursachen für den Brand nicht restlos geklärt sind, darf die Brennelementefabrik keinesfalls wieder in Betrieb gehen, sagte die atompolitische Sprecherin Miriam Staudte. Bundes- und Landesregierung müssten alle bestehenden rechtlichen Mittel nutzen, um die Atom-Anlage Lingen endgültig stillzulegen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat forderte schnellstmögliche Aufklärung durch die Bundesregierung und die sofortige Stilllegung des Atomkraftwerks Lingen und der Brennelementefabrik. Die endgültige Entscheidung über eine Schließung könne nur der Bund treffen, sagte dazu Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. „Als zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde entscheiden wir, wenn die technischen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.“