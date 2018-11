Niels Högel, bekleidet mit einer schusssicheren Weste, wird abgeführt. Beim Prozessauftakt in Oldenburg gestand der Ex-Krankenpfleger (Archiv). (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Hundertfacher Mord, eine monströs hohe Zahl, und wie schwierig es ist, jede einzelne Tat und damit auch jedes einzelne Opfer angemessen zu würdigen, zeigt sich im Prozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel gleich beim ersten Fall. Sebastian Bührmann, Vorsitzender Richter am Oldenburger Landgericht, nennt den Namen der Frau, die gestorben ist, weil ihr im Krankenhaus ein falsches Medikament verabreicht worden war. Er sagt den Vornamen, Elisabeth, doch der ist falsch. Die Frau hieß Else. Ein Vertreter der Nebenkläger weist Bührmann darauf hin, und der entschuldigt sich. Hundert Mordfälle, da rutscht schon mal was durch.

Es ist der zweite Prozesstag in einem Verfahren, das Justizgeschichte schreiben wird. Treffen die Vorwürfe gegen Högel zu, ist der 42-Jährige ein Serienmörder, wie ihn Deutschland noch nicht erlebt hat. Der Aufwand, das in jedem Fall nachzuweisen, ist immens. Für die Verhandlung hat das Gericht die Weser-Ems-Halle angemietet. Mehr als hundert Nebenkläger müssen untergebracht werden, es gibt Plätze für 80 Journalisten und 120 Zuschauer. Das Interesse wird in den nächsten Monaten abebben, weil die Muster der Taten nur gering variieren, doch an diesem Tag sind die Stuhlreihen noch gut gefüllt.

Das Gericht hatte Högel gebeten, sich im Gefängnis auf die 30 ersten Fälle vorzubereiten. Er bekam dafür einen Laptop und die erforderlichen Daten: Patient, Krankheitsverlauf, Tag des Todes. Der Angeklagte weiß also, wonach er gefragt wird, und er antwortet, mal so, mal so.

Von der Frau, die Else mit Vornamen hieß und am 7. Februar 2000 auf der Intensivstation im Klinikum Oldenburg gestorben ist, weiß er nichts: „Dazu habe ich keine Erinnerung.“ Beim Opfer konnte ein Wirkstoff im Körper nachgewiesen werden, der dort nicht hingehörte, Lidocain, ein starkes Betäubungsmittel. „Können Sie sagen, ob Sie das gewesen sein könnten?“, fasst der Vorsitzende Richter nach. Högel, der sehr ruhig wirkt, gibt eine Antwort, die später noch oft kommt: „Ausschließen kann ich das nicht.“

Der zweite Fall betrifft einen Mann. Er ist in dem Oldenburger Krankenhaus am 23. Juli 2000 gestorben. Högel kann sich sehr gut an ihn erinnern, oder besser: Er kann sich an die Situation erinnern, weniger an den Menschen. „Der ist maximal intensivmedizinisch versorgt worden, mit Geräten, die ich vorher noch nie gesehen habe.“ Dieser Patient ist mutmaßlich mit dem Wirkstoff Ajmalin vergiftet worden. Von wem? Högel meint, sich ganz genau erinnern zu können: „An diesem Patienten habe ich keine Manipulationen vorgenommen.“

Dann ist es wieder eine Frau. Dieses Mal gibt Högel zu, getötet zu haben. Mit Lidocain. Er beschreibt den Tatablauf, wie er sich zunächst die Patientin ausgesucht hat: „Das hat gepasst bei ihr, Diagnose und Prognose.“ Eine so schwere Erkrankung, dass es keine Überraschung war, als die Krise kam, ausgelöst von Högel.

„Ich habe den Alarm am Monitor für 30 Sekunden unterbrochen, in der Zeit das Medikament injiziert, und dann sofort den Raum verlassen, um nicht aufzufallen.“ So hat er es jedes Mal gemacht. Ziel war, als Retter gerufen zu werden, zur Reanimation. „Ich wollte gut dastehen, Lob und Anerkennung bekommen“, sagt der Angeklagte. Einmal spricht er von „Prahlerei“. Im Falle der Frau, beim dritten Opfer, das an diesem Tag im Gerichtssaal kurz aufscheint, hatte die Wiederbelegung keinen Erfolg. Sie starb an dem Lidocain, das Högel ihr gespritzt hatte.

„Haben Sie so etwas wie Trauer verspürt, wenn die Reanimation keinen Erfolg hatte?“, will Richter Bührmann wissen. Der Angeklagte bleibt auch bei dieser Frage ungerührt: „Großen Eindruck hat das auf mich nicht gemacht.“ Kein Mitleid, das kannte er nicht. „Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich damals so eiskalt sein konnte.“ Später spricht er von Scham, von Ekel, der ihn packt, wenn er an sich selbst denkt. Und dann kommt noch so etwas wie eine Entschuldigung: „Jeder einzelne Fall tut mir unendlich leid.“

14 Fälle, über die in gut zwei Stunden verhandelt wird. Zehn Minuten für jeden Mordvorwurf, manchmal auch weniger. Dann ist Mittag.