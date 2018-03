Großeinsatz der Feuerwehr

Explosion in Rotenburger Landkreisgebäude

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz an einem Gebäude des Landkreises in Rotenburg ausrücken. Dort war es vor dem Brand zu einer Explosion gekommen.