Niedrigwasser

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Explosive Altlasten tauchen auf

Peer Körner

Hannover. Die monatelange Trockenheit in diesem Sommer lässt bei niedrigen Wasserständen in den Gewässern gefährliche Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg auftauchen, auch in Niedersachsen. „Immer wieder haben wir in den vergangenen Monaten Kampfmittel in Uferbereichen gefunden“, sagte Sprengmeister Markus Rausch vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover am Montag.