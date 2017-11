Die Reederei Elb-Link hat den Fährbetrieb zwischen den Städten Cuxhaven und Brunsbüttel eingestellt. (dpa)

Das teilt Geschäftsführer Bernd Bässmann mit. Ursprünglich sei geplant gewesen, die 49 Beschäftigten bis März in Kurzarbeit zu schicken. Bis dahin sollte ein Ersatzschiff für die von den Eignern nach Auslaufen der Charter an die Kette gelegte "Grete" beschafft werden. Den Fährbetreib zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel hatte das Unternehmen bereits am 10. Oktober eingestellt.

Mehr zum Thema Elb-Link Fährgesellschaft in Geldnot Versuche der Geschäftsleitung, sich bei Landkreisen und Kommunen Geld zu leihen, haben bisher ... mehr »

Die Suche nach einem geeigneten Schiff sei daran gescheitert, dass die um Unterstützung gebetenen Landkreise Cuxhaven und Dithmarschen sowie die Kommunen Cuxhaven und Brunsbüttel "nicht bereit" gewesen seien, "dies über eine Zwischenfinanzierung abzusichern", heißt es in einer Mitteilung Elb-Links. "Jetzt werden unsere Mitarbeiter noch vor Weihnachten in die Arbeitslosigkeit gehen, genau das wollte ich verhindern", sagt Bässmann. Landkreise und Kommunen hatten, wie berichtet, auf das Wettbewerbsrecht und die Beihilferegelungen für Unternehmen verwiesen und es für schwierig und nach Beratungen für unmöglich erklärt, "wenn nicht erkennbar ist, dass nach dem Überbrückungszeitraum eine dauerhafte, wirtschaftlich tragfähige Lösung besteht." So hatte es Björn Jörgensen, Sprecher des Landkreises Dithmarschen formuliert.