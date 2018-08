Thunfisch: Fangfrisch leuchtet dessen Fleisch rot, entwickelt durch Alterung aber eine braungraue Färbung ‒ es sei denn, es werden illegale Zusätze verwendet. (Gentile/Reuters)

Schön gefärbter Thunfisch beim Händler, Mogel-Rouladen in der Kantine, gepanschte Säfte in den Regalen: Bewusste Betrügereien und falsche Kennzeichnungen in den Betrieben halten Niedersachsens Lebensmittelkontrolleure auf Trab. „Das Täuschen wird technisch immer gewiefter“, beklagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) bei der Vorstellung des Verbraucherschutzberichts am Freitag in Hannover. „Zum Aufspüren sind hoch entwickelte Analyseverfahren erforderlich.“

Beispiel Thunfisch: Früher behandelten die Panscher ihre Ware mit Kohlenmonoxid und erzeugten so eine kirschrote, sehr stabile Farbe. Den Kunden gaukelten sie so eine nicht vorhandene Frische vor. Nach einer massiven Verfolgung solcher Verstöße ist damit seit einigen Jahren Schluss. Inzwischen aber setzen die Betrüger laut Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) zur „Farbstabilisierung“ nitrathaltige Pflanzenextrakte ein, obwohl deren Verwendung verboten ist. Andere Zusatzstoffe wie Natriumascorbat oder Zitronensäure sorgen dafür, dass die Nitrate sich in flüchtiges, nur noch schlecht nachweisbares Stickstoffmonoxid umwandeln.

Den Käufern wird dieses Produkt meist als „Thunfischfilet, vorgesalzen, küchenfertig, aufgetaut“ oder als „Thunfisch-Loins“ untergejubelt. Die Gefahr: Thunfischfleisch kann bei Verderb einen teils hohen Gehalt an giftigem Histamin bilden. Das sei 2017 bei keiner der 28 untersuchten Proben der Fall gewesen, berichtete Laves-Präsident Eberhard Haunhorst. Allerdings seien 18 Prozent als irreführend beanstandet worden.

Eine mit 66,7 Prozent deutlich höhere Mogel-Quote deckten die Kontrolleure der Landkreise in 21 untersuchten Kantinen auf: Statt des angepriesenen Spitzenerzeugnisses gab es dort Billigware. Die Cordon Bleus bestanden nicht aus einem zusammenhängenden Schnitzel, sondern aus zusammengefügtem Klebefleisch. Ähnlich war es bei Rinderrouladen. Dank des technischen Fortschritts falle das nur noch sehr schwer auf, beklagte Haunhorst. Kantinen werde man künftig daher genauer unter die Lupe nehmen. Schmu gebe es ebenfalls bei Getränken: Säfte enthielten unzulässige Zusatzstoffe oder Mineralwasser nicht genug Mineralien.

Nach wie vor ein Problem stellt die hohe Verunreinigung von Frischgeflügel dar. 47 Prozent der Proben waren laut Laves mit Campylobacter belastet, einem Bakterium, das Durchfall auslösen kann. Mit neuen „Prozesshygienekriterien“, abgesenkten Grenzwerten und schärferen Kontrollen wollen die Behörden den Befall reduzieren. Den Verbrauchern empfahl Haunhorst saubere Küchen und ein gutes „Durcherhitzen“ von Hähnchen. „Dann besteht keine direkte Gefahr.“

Die rund 1600 Mitarbeiter der Behörden führten 62.223 Kontrollen in 40.382 Betrieben, gut einem Drittel aller Lebensmittel-Unternehmen vom Erzeuger über Markstände bis hin zu Supermärkten und Großküchen durch. Bei gut der Hälfte der Besuche stellen die Kontrolleure Verstöße fest, berichtete der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer. 55 Prozent der Beanstandungen betrafen Hygienemängel, 20 Prozent falsche Kennzeichnung oder Aufmachung. Meist kamen die Sünder mit einer Belehrung oder Verwarnung davon. 743-mal hagelte es ein Bußgeld; 153-mal wurde sogar ein Strafverfahren eingeleitet. Dabei handelte es sich laut Haunhorst überwiegend um vorsätzliche Verstöße oder eklatante Fälle mit Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung.

Dennoch zog Agrarministerin Barbara ­Otte-Kinast ein halbwegs positives Fazit. „Von größeren Skandalen sind wir im vergangenen Jahr verschont geblieben“, sagte sie. Und beim Fund des Insektengifts ­Fipronil in Eiern habe man dank der effektiven Zusammenarbeit der Behörden schnell reagieren können.

Zudem kündigte die Ressortchefin der Verschwendung den Kampf an. „Pro Jahr und Kopf landen bei uns 80 Kilogramm Lebensmittel im Abfall. Das ist viel zu viel.“ Mit einem Bündel an Maßnahmen möchte sie die Gesamtmenge von elf Millionen Tonnen bis 2030 um die Hälfte reduzieren. „Wir müssen das Bewusstsein für den Wert der Lebensmittel steigern“, betonte Otte-Kinast. Diese Wissensvermittlung müsse sehr früh, nämlich bei den Kindern in den Kitas und Schulen anfangen.