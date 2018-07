Unfall vom Mittwoch, bei dem ein Sattelzug gegen einen Anhänger der Straßenmeister stieß, der wiederum auf einen Kleintransporter geschoben wurde. Am Freitag hat es auf der A 27 erneut gekracht. (Polizei Verden)

Erneut hat ein Auffahrunfall am Ende eines Staus zur zeitweiligen Sperrung der Autobahn 27 geführt. Betroffen war am frühen Freitag die Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost. Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer wurde nach Angaben der Polizeiinspektion Verden/Osterholz leicht verletzt. Gegen 2.30 Uhr, zum Zeitpunkt des Unfalls, hatte sich der Verkehr im Bereich der Autobahnbaustelle gestaut. Der 26-Jährige prallte mit seinem Sattelzug ins Heck eines Kleinlastwagens, der wiederum auf einen Lastwagen mit Anhänger geschoben wurde. Der 51-jährige Fahrer des Kleinlasters hatte den Sattelzug im Spiegel auf sich zukommen sehen und war geistesgegenwärtig aus seinem Führerhaus gesprungen.

Bei der Kollision der Fahrzeuge, Sekunden später, wurden die drei Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Dabei entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 150.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle seien in der Nacht Betonschutzwände für die Baustelle gesetzt worden. Deshalb, so die Polizei, sei die Fahrbahn nur 3,50 Meter breit gewesen. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle blieben die Fahrspuren in Bremer Richtung bis gegen neun Uhr gesperrt.

Bereits am Mittwoch war es auf der A 27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost zu einem schweren Verkehrsunfall bekommen. Ein 63-jähriger Lastwagenfahrer war, ebenfalls in Richtung Bremen unterwegs, laut Polizei aus Unachtsamkeit auf den Standstreifen geraten. Dort stieß sein Sattelzug gegen einen Anhänger der Straßenmeister, der wiederum auf einen Kleintransporter geschoben wurde, der als Sicherungsfahrzeug im Einsatz war. Während der Lastwagenfahrer unverletzt blieb, erlitt der 52-Jährige am Steuer des Kleintransporters leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 80.000 Euro.

In der Nacht zu Sonntag, 15. Juli, wird es im Zuge der Autobahnbaustelle zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommen: Von diesem Sonnabend, circa 20 Uhr, bis zum nächsten Morgen gegen fünf Uhr, wird die Anschlussstelle Verden-Ost in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Das teilt der Geschäftsbereich Verden der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Grund der Sperrung sind Arbeiten an Induktionsschleifen für Ampelanlagen, die den Verkehr während weiterer Bauarbeiten regeln sollen.

Für die Dauer der Sperrung ist, aus Bremer Richtung kommend, die Abfahrt an der Anschlussstelle Verden-Ost nach Verden nicht möglich. Im Baustellenbereich steht in Richtung Hannover während dieser Zeit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Wer in der genannten Zeit über die Anschlussstelle Verden-Ost nach Verden fahren will, so die Landes-behörde, möge „im Vorfelde bereits die Anschlussstelle Verden-Nord nutzen“. Während der Sperrung stehe die Bedarfsumleitung U 54 von Verden-Nord nach Verden-Ost zur Ver-­fügung.