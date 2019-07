Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen bis in die Nacht gesperrt bleiben. (Polizei Bremen)

Fünf Menschen wurden am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zum Teil schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Ermittlungen habe ein 59-Jähriger die Kontrolle über seinen Sattelschlepper verloren. Grund sei wohl ein medizinischer Notfall gewesen. Der Lkw geriet auf den mittleren Fahrstreifen und prallte dort gegen einen Wohnwagenanhänger eines 53-Jährigen.

Der Wohnwagenanhänger wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Mittelschutzplanke gedrückt und anschließend völlig auseinandergerissen. Auch das Zugfahrzeug wurde dabei schwer beschädigt und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, so die Polizei. Der 53-jährige Fahrer wurde schwer, seine Lebensgefährtin und zwei Kinder im Alter von 12 und 17 Jahren leicht verletzt ins Krankenhaus nach Rotenburg eingeliefert. Nach diesem Zusammenprall kam der Lkw anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und blockierte zwei Spuren, als er zum Stehen kam. Da der Rest der Fahrbahn mit den Wrackteilen des Wohnwagenanhängers überseht war, musste die Autobahn in Richtung Bremen vorübergehend komplett gesperrt werden.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten zwei Fahrstreifen bis in die Nacht gesperrt bleiben, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit einer Staulänge von bis zu 10 Kilometern.