Was der Anstieg des Meeresspiegels für die Region bedeutet, soll eine Station am Ochtum-Sperrwerk erklären. (Carmen Jaspersen)

Saftig grüne Wiesen, imposante Bauernhöfe, ruhige Strände, Fischkutter und Wattenmeer: Eine Fahrradtour durch die Wesermarsch verspricht deutlich mehr Abwechslung, als der flüchtige erste Blick auf die niedrig gelegene Marschen- und Moorlandschaft vermuten lässt. Ein großes Netz an Radwegen hilft Einheimischen wie Touristen bei der Erkundung dieser Landschaft zwischen Jadebusen, Nordsee und Weser. Nun soll eine weitere hinzukommen, die „Mottotour Klimawandel“.

Die Idee: An neun Stationen einer neuen Informations- und Erlebnisroute von Butjadingen im Norden bis nach Lemwerder im Süden werden der Klimawandel, dessen Folgen sowie die Handlungsmöglichkeiten zur Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase erklärt. In jeder Stadt und Gemeinde des Landkreises soll eine dieser Stationen entstehen, so weit wie möglich auf der bereits ausgeschilderten Sielroute.

Das verbindende Element neben einem in Blau, Grün und Weiß gehaltenen Logo sind die an den Stationen geplanten Stelen aus wetterfestem Cortenstahl als weithin sichtbare Blickfänger. An ihrer Schmalseite eingravierte Flutmarken sollen zeigen, wie hoch das Wasser dort bei verschiedenen Sturmfluten gestanden hat und ein Gefühl davon vermitteln, was der von Wissenschaftlern prognostizierte Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des Klimawandels für die Region bedeutet.

Auch am Telegrafen in Brake ist eine Station geplant, die Besucher über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schifffahrt und Wasserstraßen informieren soll. (Christian Kosak)

Maßnahmen gegen Hochwasser

Genau an dem Punkt setzt auch die am Ochtum-Sperrwerk in Lemwerder geplante Station an. Dort sollen die Besucher erfahren, wie das Wasser gelenkt werden kann, wenn extreme Hochwasser auftreten. Auf einer Tafel werden Bau und Funktion des Sperrwerks erklärt und es werden weitere Maßnahmen zum Schutz vor extremen Hochwassern dargestellt. Vorgesehen ist außerdem ein Modell des Sperrwerks. Ein mit Wasser befüllbares Gestell aus Metall, in dem ein Gelände mit unterschiedlichen Höhen modelliert wird, soll den Planungen zur Folge die Bedeutung des Sperrwerkbetriebs bei verschiedenen Wasserhöhen verdeutlichen.

Den Sturmfluten mehrerer Jahrhunderte standgehalten hat die Warflether St. Marienkirche direkt am Weserdeich in der Gemeinde Berne. Die dort geplante Station soll aufzeigen, wie sehr die Menschen in der Region den Naturgewalten ausgeliefert waren und noch sind, wie sie versucht haben, sich zu schützen und ob die heutigen Deiche noch ausreichen, sie auch vor den zu erwartenden Folgen des Klimawandels zu schützen.

Der Klimawandel hat aber nicht nur Auswirkungen auf Meeresspiegel und Wetter, sondern auch auf die Biodiversität. Warum es als Folge des Klimawandels zu einem Artenrückgang kommt, wie er sich bemerkbar macht und was dagegen getan werden kann, ist deshalb Thema einer Station auf den Flächen des Naturschutzbundes (Nabu) in Elsfleth. An der in Brake geplanten Station Telegraph geht es dann um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schifffahrt und Wasserstraßen wie die Weser. In Ovelgönne, wo bis in die Gegenwart Torf abgebaut wird, geht es um die Wiedervernässung von Mooren als Klimaschutzstrategie.

Die weiteren Stationen informieren über die Entstehung und Funktion des Waldes, wie der Verzehr saisonaler Lebensmittel das Klima schützt und wie die Offshore Windenergie zum Klimaschutz beiträgt und zugleich eine Chance für Unternehmen in der Region darstellt. Die Station Langwarder Groden direkt an der Nordsee zeigt schließlich auf, was Salzwiesen sind, wie der Klimawandel diesen einzigartigen Lebensraum bedrohen könnte und welchen Beitrag die Schaffung von Überflutungsflächen zum Hochwasserschutz leisten kann.

Finanziert mit EU-Mitteln

Finanziert wird die Mottotour Klimawandel aus Mitteln des Leader-Förderprogramms der EU. Sie reichen allerdings nur für neun der ursprünglich angedachten 27 Stationen, inklusive Ausschilderung, Begleitmaterial für Lehrer, Gästeführer und Ausflügler sowie für Windspiele und Klimaquiz. Die Gemeinden haben allerdings die Möglichkeit, der Mottotour zusätzliche Stationen auf eigenen Kosten hinzuzufügen, so wie es die Gemeinde Lemwerder am Aussichtsturm Weitblick direkt an der Weser plant. Unterstützt wird das Projekt Mottotour Klimawandel nach Angaben von Bürgermeister Hartmut Schierenstedt auch in Berne. Ein eigenes Projekt zur Ergänzung der Tour plant die Gemeinde bislang allerdings nicht.

Die Idee, den Zusammenhang zwischen Landschaftsbild, Klimaschutz und Veränderungen durch den Klimawandel aufzuzeigen, war bereits vor mehr als einem Jahrzehnt entstanden. Die Realisierung der Projektidee musste allerdings warten. Zu der damaligen Förderrichtlinie mochte die Idee nicht so recht passen und auch der Landkreis Wesermarsch sah sich erst mit der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin 2018 personell in der Lage, die Rolle des Projektträgers zu übernehmen.

Dank einer Überarbeitung der Richtlinie für die Förderperiode 2014 bis 2020 passten die geplanten Investitionen für die Mottotour Klimawandel schließlich doch ins Programm, sodass 33.500 Euro der vom Land verteilten EU-Gelder für das Konzept verwendet werden konnten. Die Freigabe der Mittel für die Umsetzung muss noch vom Amt für regionale Landesentwicklung bestätigt werden. Stimmt die Behörde zu, kann die Realisierung der Stationen voraussichtlich im Sommer 2021 erfolgen.

Neben der Mottotour Klimawandel konnten in der laufenden Förderperiode viele weitere Projekte mit Hilfe der Leader-Gelder aus Brüssel in der Region realisiert werden, darunter ein Klootschießer-Leistungszentrum und eine Mitmachausstellung Wasser und Trinkwasserversorgung in Butjadingen sowie ein Abenteuerplatz in Lemwerder. Seit Aufnahme der Wesermarsch in das Leader-Programm im Jahr 2000 wurden insgesamt mehr als 130 Projekte zur Regionalentwicklung realisiert.