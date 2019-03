Steht wegen 100-fachem Mordes vor Gericht: Niels Högel (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Im Fall Högel wegen 100-fachen Mordes im Krankenhaus soll eine neue Sondereinheit der Polizei Meineid-Vorwürfe gegen Klinikmitarbeiter aufklären. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Oldenburg werde "Kardio 2" genannt, berichtet die "Nordwest-Zeitung" am Donnerstag. Ermittelt werde gegen die Ärzte und Pfleger des Klinikums Oldenburg, die als Zeugen im Mordprozess gegen den Ex-Pfleger Niels Högelgelogen haben sollen.

Der Name "Kardio 2" lehnt sich an die inzwischen aufgelöste Soko "Kardio" an, deren dreijährige Ermittlungsarbeit zur Anklage wegen 100-fachen Mordes gegen Högel geführt hat.

Mehr zum Thema Prozess gegen Högel Der Oldenburger Sumpf Im Prozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel geben sich ein Oberarzt und ein Pfleger ... mehr »

Högel steht derzeit in Oldenburg vor Gericht. In dem Prozess haben zahlreiche Ex-Kollegen des Angeklagten ausgesagt. Viele Zeugen fielen aber durch große Erinnerungslücken auf. Gegen acht Ärzte und Pfleger leitete die Staatsanwaltschaft Oldenburg Meineid-Verfahren ein. Leiter der neuen Einheit sei Kriminaldirektor Arne Schmidt, der bereits die Soko "Kardio" geleitet habe, berichtet das Blatt. (dpa)