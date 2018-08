20 Wohnungen wurden im Kreis Nienburg durchsucht. (Peter Steffen/dpa)

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwochmorgen mehr als 20 Wohnungen in Nienburg und Umgebung durchsucht. Hintergrund der Aktion sei eine Fehde zwischen zwei Großfamilien, sagte ein Polizeisprecher. Ende Juli habe es in Nienburg zwischen 40 bis 50 zum Teil bewaffneten Beteiligten eine Auseinandersetzung auf offener Straße gegeben. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Es seien auch Schüsse gefallen, sagte der Polizeisprecher.

Die Durchsuchungen sollten jetzt vor allem dazu dienen, Waffen und andere Tatwerkzeuge aufzuspüren. An der Aktion, die am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr begann, waren mehrere Hundert Beamte und auch Spezialkräfte der Bundespolizei beteiligt.

Zahlreiche Beweismittel sichergestellt

Nach Angaben der für die Polizeiaktion zuständigen Staatsanwaltschaft Verden wurden bei den Durchsuchungen zahlreiche Beweismittel sichergestellt. "Darunter befinden sich auch Gegenstände, nach denen wir gesucht haben", sagte Sprecher Martin Schanz. Zu Einzelheiten wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Am späten Abend des 21. Juli 2017 hatte es in Nienburg eine Reihe von Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der Familien gegeben. Die Polizei machte keine Angaben dazu, was die Hintergründe des Konflikts waren. Damals wurden zwei 31 und 41 Jahre alte Männer schwer verletzt. Diese Verletzungen seien möglicherweise durch einen Zusammenprall mit einem Pkw entstanden, teilte die Polizei mit. Anwohner berichteten von Schüssen, die sie gehört hätten. Die Beamten zogen damals Kräfte zusammen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern.