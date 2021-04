Festivals und Open-Air-Veranstaltungen wie "Rock den Deich" in Schwanewede brauchen eine Perspektive, fordert die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag. (Christian Kosak)

Raus aus dem Shutdown – rein in den Sommer: Unter diesem Motto fordert Niedersachsens FDP-Fraktion für Künstler und Kulturschaffende eine umfassende Exit-Strategie aus der Corona-Krise. Insbesondere für Open-Air-Veranstaltungen müsse man schnell einen Rahmen mit Schnelltest- und Hygiene-Konzepten schaffen, erklärte der Abgeordnete Lars Alt am Montag in Hannover. „Der Neustart braucht Vorbereitung.“ Sich allein auf Fortschritte bei der bislang verkorksten Impfkampagne zu verlassen, wie es die rot-schwarze Landesregierung tue, sei höchst fahrlässig. Kulturminister Björn Thümler (CDU) müsse daher endlich tätig werden. Wegen der langen Planungszeiten seien Entscheidungen dringend erforderlich, meinte Alt.

Die Betreiber von Festivals hätten längst Lösungsmodelle zum Minimieren des Ansteckungsrisikos vorgelegt. Die aktuellen Erkenntnisse der Aerosolforschung stützten diese Öffnungsperspektive, betonte der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen. Gerade draußen seien Events mit Tests, Abstands- und Hygieneregeln sowie digitaler Kontaktverfolgung sicher möglich. „Niemand will ein Hotspot-Open-Air.“ Die Macher der Salzburger Festspiele mit 110 Aufführungen an acht Standorten hätten im vergangenen Jahr bewiesen, dass Kultur der Pandemie trotzen könne, sagte Alt. Gleiches gelte für das Konzert von Tim Bendzko vor 4000 Zuschauern in Leipzig.

Neben einem verlässlichen Handlungsrahmen sei die Branche in ihrer von oben verordneten Quarantäne auf schnelle finanzielle Hilfen angewiesen, sagte der Abgeordnete. Die Förderprogramme des Landes erreichten längst nicht alle Kulturschaffenden. Um der „Wirtschaftsmacht Kultur“ gerecht zu werden, brauche es eine unbürokratische Absicherung.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner verwies auf die dramatische Lage der Kulturschaffenden, die sich in der umstrittenen Aktion „Wir machen dicht“ von rund 50 Schauspielern Luft gemacht habe. Auch wenn die satirischen Beiträge vielfach unglücklich rübergekommen seien, dürfe man diese nicht pauschal verdammen und in eine ideologische Ecke stellen. „Kunst muss provozieren.“ Es dürfe kein Meinungsklima entstehen, in dem sich niemand mehr traue, auch mal unfertige Gedanken zu äußern.