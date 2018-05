Die Klosterkammer Hannover gehört zu den größten Grundbesitzern in Niedersachsen – und sie verfügt über Schätze ohne Ende.

Die Klosterkammer ist eine Landesbehörde, die das Vermögen von vier Stiftungen aus ehemals kirchlichem Besitz verwaltet. Dazu zählen 40 000 Hektar Grundbesitz, mehr als 800 Gebäude, darunter viele Denkmäler, sowie etwa 12 000 Kunstobjekte. Die Kammer betreut und unterstützt außerdem 15 heute noch aktive Frauenklöster und Damenstifte in Niedersachsen. Sie finanziert sich vollständig selbst und ist nicht vom Landeshaushalt abhängig. Sie beschäftigt insgesamt rund 160 Mitarbeiter. Das Stiftungsvermögen besteht zu 95 Prozent aus Immobilien. Die Klosterkammer ist nach dem Land die größte Flächeneigentümerin und Waldbesitzerin in Niedersachsen.

Die Wurzeln der Klosterkammer Hannover reichen zurück bis ins Jahr 1542. Damals entstand der Allgemeine Hannoversche Klosterfonds durch die Verfügung der welfischen Herzogin Elisabeth von Calenberg-Göttingen, klösterliches Vermögen im Sinne der Reformation zur Unterstützung Armer und Kranker, für Erziehung und Bildung sowie für Gottesdienst und Evangeliums-Verkündung zu verwenden. In Rückbesinnung auf diesen Impuls gründete Prinzregent Georg von Hannover – der spätere König Georg IV. von Großbritannien, Irland und Hannover – im Jahre 1818 die Klosterkammer Hannover. Sie sollte das durch Reformation und Einzug kirchlicher Besitztümer an den Staat gefallene Klostervermögen verwalten.

Aus Anlass des Jubiläums sind in Hannover im Landesmuseum noch bis zum 12. August zahlreiche Schätze aus dem Besitz der Kammer zu sehen. Das ebenfalls zur Klosterkammer gehörende Gelände des Klosters Wöltingerode in der Nähe von Goslar verwandelt sich am 25. August in eine Festmeile mit Musik, Kultur und Sport. Dort gehört der Kammer auch eine Klosterbrennerei, in der Schnaps gebrannt wird.