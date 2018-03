Gegen den 31. Oktober, als gemeinsamen Norddeutschen Feiertag, wehren sich die jüdischen Gemeinden, Katholiken und Humanisten. (dpa)

Der Vorschlag der Metall-Arbeitgeber, den neuen freien Tag unbezahlt zu genießen, stößt auf breiten Protest. Zu recht. Lohnabzug ist kein identitätsstiftendes Moment und schon gar nicht feierlich. Irgendwie nachvollziehbar, dass die Arbeitgeber die Gelegenheit zu nutzen versuchen. Aber Lohnverzicht für gesetzliche Feiertage zu verlangen, ist unverfroren.

Pragmatisch ist auch der Ansatz, einen gemeinsamen norddeutschen Feiertag zu finden. Der wäre praktisch für alle, die über Landesgrenzen pendeln. Noch aber sind nicht alle gehört worden. Und gerade der Reformationstag ist ein gutes Beispiel dafür, wie unreflektiertes Walten spalten kann: Die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen wehren sich dagegen.

Nur ein weltlicher Feiertag passt in die Welt von heute. Die Bremerin Friederike Raether empfiehlt in einem Leserbrief den 8. Mai oder den 1. September als Friedenstag, als Zeichen der Hoffnung und Mahnung. Eine gute Idee, der Besinnung aufzuhelfen. Und gegen den ebenfalls vorgeschlagenen Internationalen Frauentag spricht allein, dass er nicht schon in diesem Jahr gefeiert werden könnte. 8. März, das ist zu früh für das notwendige politische Bekenntnis.