Am Montag fing Papier in einer Fabrik in Varel Feuer. (dpa)

Auf dem Gelände einer Fabrik in Varel (Friesland) sind größere Mengen Papier in Flammen aufgegangen. Durch den Wind habe sich das Feuer am Montagabend schnell ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Nach dpa-Informationen sind rund 150 Feuerleute im Einsatz. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.