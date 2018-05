Verden

Feuer legt Zugverkehr lahm

dpa

Verden. Weil eine Böschung am Rand der Bahnstrecke in Brand geraten ist, konnten Züge nahe Bremen am Freitag einige Stunden nicht fahren. Der Brand sei wohl durch eine fest sitzende Bremse eines vorbeifahrenden Zuges und den Funkenflug ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.