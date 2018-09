Die Feuerwehr bekämpft zur Stunde den Brand einer Torfmiete im Grünenmoor in Vechta (Symbolbild). (Carsten Rehder/dpa)

Im Grünenmoor in Vechta ist eine Torfmiete in Brand geraten. Seit den Mittagsstunden ist die Feuerwehr dort im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, teilte die Einsatzleitstelle des Landkreises Vechta auf Nachfrage mit. Es gebe auch keine Rauchentwicklung wie bei dem Moorbrand in Meppen. Starker Wind sorge dafür, dass der Rauch schnell verwehe.

Die rund 65 mal 250 Meter große Torfmiete befinde sich abseits gelegen mitten in dem Gebiet Grünenmoor. Entsprechend über lange Wege muss die Feuerwehr die Wasserversorgung sicherstellen. Der Torfhaufen könne bei der Brandbekämpfung allerdings nicht auseinandergezogen werden, weil der gesamte Bereich sehr trocken sei und dann die Gefahr bestehe, dass sich das Feuer ausbreite, so die Leitstelle. Deshalb konzentrierten sich die Einsatzkräfte darauf, die Torfmiete zu wässern „wie einen Schwamm“. Ein Ende der Löscharbeiten sei noch nicht absehbar, so die Leitstelle am frühen Abend. Bis alle Glutnester beseitigt sind, werde es noch einige Zeit dauern.

Zu den Ursachen des Brandes gibt es bisher keine Informationen.