Auf Stefan Grimms Weizenfeld in Werder ist der Mähdrescher eines Kollegen in Flammen aufgegangen – einschließlich des Korntanks und Teilen des Feldes. (Christian Butt)

Wasser marsch: Heftige Gewitter sagt der Deutsche Wetterdienst alle paar Tage voraus – für diesen Mittwoch, spätestens Donnerstag wieder. Bislang ist in den Landkreisen Verden und Diepholz nichts daraus geworden. Die Wetterdienstkarte markiert die Region südlich Bremens als eine der Verdorrtesten unter den Dürregeplagten.

Flächen- und Waldbrände halten die Feuerwehren auf Trab wie lange nicht mehr. „Seit mehreren Monaten hat es nicht mehr richtig geregnet, jedenfalls nicht genug, um der Trockenheit entgegenzuwirken.“ Das macht diesen Sommer so speziell für Dennis Köhler, den Verdener Kreisfeuerwehrsprecher. Und ebenso für seinen Kollegen Matthias Thom aus dem Kreis Diepholz – und alle Feuerwehrleute.

Auch südlich von Hannover, in der Leinemasch in Laatzen, ist Feuer ausgebrochen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Im Kreis Verden sind das die Angehörigen der acht Stadt- und Gemeindefeuerwehren. Insgesamt gibt es 59 Ortswehren im Landkreis. Der Nachbarlandkreis Diepholz hat 15 Städte- und Gemeindefeuerwehren und 116 Ortsfeuerwehren. „Es ist keine Gemeinde verschont geblieben“, sagt Köhler – „so gut wie keine“, sagt Thom.

Der sprichtwörtliche Funke

„Wir haben es mit extremster Trockenheit zu tun“, sagt Dennis Köhler, „die höchste Waldbrandgefahrenstufe ist ohnehin erreicht.“ Und viele hören in diesem Jahr zum ersten Mal vom Graslandfeuerindex. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst damit die Gefahr einer Entzündung der verdorrten Halme. Auch hier gilt Gefahrenstufe fünf, die höchste.

„Die Zündgefahr ist abhängig von der der Feuchtigkeit der Bodenauflage, und die ist am Nachmittag am niedrigsten“, erklärt Klaus-Peter Wittich vom Braunschweiger Zentrum für agrarmeteorologische Forschung des DWD. „Um die Zündung hervorzubringen, sind 250 Grad Celsius erforderlich, entweder als offenes Feuer oder durch technische Ursachen.“

Der sprichwörtliche Funke, der ausreicht, ein Inferno auszulösen, hat auch in der Region mehrfach eine Rolle gespielt. Zum Beispiel auf Stefan Grimms Weizenfeld in Werder (Samtgemeinde Thedinghausen). Dort war Mitte Juli der Mähdrescher seines Kollegen in Flammen aufgegangen. „So schnell, als würde er aus Stoff und Holz bestehen“, sagt Grimm, „wir haben darüber sehr gestaunt.“

Nicht nur die Landmaschine brannte ab, sondern auch das Feld. Der bereits gedroschene Weizen verkokelte im Korntank der Maschine. „Das hat hier noch drei Tage gerochen wie bei Lieken-Urkorn“, sagt Grimm. Als Brandursache vermutet er Funkenschlag. „Zum Glück habe ich extra eine Versicherung für das Korn, gehört habe ich aber noch nichts von denen.“

Für die Feuerwehr war das ein eher überschaubarer Einsatz. Ganz anders als Ende Juli, als es in Achim und Oyten zugleich zu zwei größeren Flächenbränden kam, wovon mehrere Tausend Quadratmeter Stoppelfeld und Wald betroffen waren. Im Mai war es bereits zu einem Großeinsatz von rund 500 Feuerwehrleuten gekommen, als in viele Kilometer langer Ausdehnung eine Eisenbahnböschung in Brand geraten war.

Die Kreisfeuerwehr Verden hat noch keine Flächen- und Waldbrandstatistik bei der Hand. Im Kreis Diepholz geht Matthias Thom für diese Saison von 63 Alarmierungen aus – bis Dienstag. Das seien „nur die größeren Flächen- und Vegetationsbrände“. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es acht vergleichbare Ereignisse, im Jahr 2016 zwölf.

Löschwasserversorgung läuft richtig gut

Feld- und Waldbrände lassen sämtliche „Zahlen explodieren“, sagt Matthias Thom: „In der Regel sind das große Flächen, die den Einsatz von mehr Leuten und mehr Fahrzeugen erfordern, und das über eine längere Dauer.“ Natürlich läuft das normale Tagesgeschäft auch in Ausnahmezeiten weiter. „Hilfeleistungen und kleine Einsätze, das ist aber relativ gleichbleibend. Extrem sind immer die Wetterphänomene“, sagt Thom. „Im vergangenen Jahr hatten wir so viel Wind, davor der Regen, Dutzende Keller mussten wir leerpumpen. So einen Sommer wie jetzt hatten wir seit zehn Jahren nicht.“

Seit Mai hat es Brände an allen Ecken und Enden des Landkreises Verden gegeben. (Christian Butt)

Die Löschwasserversorgung sei etwas, das richtig gut läuft, meint Dennis Köhler: „Viele Landwirte unterstützen uns mit ihren Maschinen. Sie halten Wasser in Güllefässern bereit oder grubbern einen abgebrannten Acker“, damit nicht doch wieder Feuer ausbricht. „Das beschleunigt die Nachlöscharbeiten.“ Matthias Thom fällt bei allen Widrigkeiten positiv auf, wie sich Arbeitgeber verhalten angesichts der vielen Einsätze. „Die reagieren sehr kulant bei der Freistellung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute“, sagt er. „Ich habe nicht gehört, dass jemand gemurrt hätte. Wir sind nun mal eine Solidargemeinschaft, und da bin ich happy, dass wir an der Front nicht auch noch kämpfen müssen.“

Er hat wie Dennis Köhler den Eindruck, dass die Kommunen als Verantwortliche den Feuerwehren einen großen Stellenwert zumessen. „Uns geht’s gut“, sagt Matthias Thom. Seit 1975 verheerende Brände in der Lüneburger Heide gewütet hatten und 15 000 Feuerwehrleute an ihre Grenzen brachte, seien die Brandschützer besser ausgestattet – zum Beispiel mit Tanklöschfahrzeugen (TLF).

„Damals wurde das geländegängige TLF 8-W entwickelt und war als ,niedersächsischer Waldbrandtanker‘ verbreitet“. Bei einem 30-Jahre-Fuhrparkzyklus seien allmählich auch die letzten Exemplare ausgemustert. Wenn Neuanschaffungen anstünden, werde genau geguckt, was erforderlich sei. „Es ist verständlich, wenn dann ein Kämmerer sagt: Wozu brauchen wir ein geländegängiges Fahrzeug, wir hatten hier seit 20 Jahren keinen Waldbrand“, sagt Thom. „Wir dürfen nicht nachlassen, das zu fordern.“

Jede Kommune sollte so ein Fahrzeug haben, auch um nachbarschaftliche Nothilfe leisten zu können. Das zeige diese Saison. „Wir werden künftig stärker Spezialausrüstung zur Sprache bringen, von der Politik und Verwaltung schon länger nichts gehört haben“, kündigt Thom an. „Deshalb wünsche ich mir, dass sich alle noch lange an diesen Sommer erinnern.“

Zur Sache

Die 3284 Ortsfeuerwehren in Niederachsen zählen laut aktuellem Stand insgesamt 124.808 Mitglieder (neueste Zahlen von 2016). Davon sind nach Informationen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen 14.466 Frauen. Neben den Freiwilligen Feuerwehren gibt es elf Berufsfeuerwehren und zwei hauptberufliche Wachbereitschaften zur Verstärkung der Freiwilligen Feuerwehren. Zu den ehrenamtlichen Mitgliedern zählen 29.347 Jugendliche, davon sind 8920 Mädchen – im Jahr 2015 waren es noch 8837. Insgesamt gibt es in Niedersachsen 1968 Jugendfeuerwehren mit 12 674 Mitgliedern in 823 Kinderabteilungen, 3853 von ihnen sind Mädchen. Hinzukommen Werkfeuerwehren und Musikzüge. 2016 wurden die Feuerwehren zu 25.530 Brandeinsätzen und zu 56 888 Hilfeleistungen gerufen.

In Bremen gibt es neben der Berufsfeuerwehr 19 Freiwillige Ortsfeuerwehren mit insgesamt mehr als 600 ehrenamtlichen Mitgliedern mit Standorten vornehmlich in den Stadtrandgebieten. Laut Jahresbericht der Feuerwehr Bremen kam es 2017 zu 2725 Alarmierungen zu Brandeinsätzen und zu 4088 Alarmierungen zu technischen Hilfeleistungen, plus Rettungsdienstaufgaben. In Bremerhaven sind 258 haupt- und 86 ehrenamtliche Feuerwehrleute (Stand Ende 2016) im Einsatz. Die drei Freiwilligen Feuerwehren haben ihren Sitz in den Weddewarden (im Norden), Lehe (Zentrum), und Wulsdorf (im Süden). Auch die Feuerwehr Bremerhaven übernimmt Aufgaben im Rettungs- und Krankentransportdienst.