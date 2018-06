Drei Verletzte in Bad Fallingbostel

Fingerkuppe bei Kneipenschlägerei abgebissen

Bei einer Schlägerei in einer Kneipe in Bad Fallingsbostel hat ein 27-Jähriger seinem Gegner am Sonntagabend eine Fingerkuppe abgebissen.