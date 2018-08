Da schätzungsweise jeder zweite Auszubildende in Bremen aus dem niedersächsischen Umland kommt, ist G 9 auch Thema bei Bremer Unternehmen. (Matthias Balk/dpa)

Das neue Ausbildungsjahr hat gerade erst begonnen, da müssen Unternehmen schon ins Jahr 2020 schauen. Denn dann wird es an Niedersachsens Gymnasien keine Abiturienten geben. Grund dafür ist die Umstellung von zwölf zurück auf 13 Schuljahre, von G 8 auf G 9. Der Chef der Bremer Arbeitsagentur, Joachim Ossmann, fordert von den Unternehmen in Bremen und umzu Weitsicht: „Betriebe sollten sich ­frühzeitig auf diese besondere Situation einstellen. Wir haben im Land Bremen viele Einpendler aus Niedersachsen als Nachwuchskräfte.“

Manche Personalabteilungen haben bereits reagiert. Britta ­Silchmüller, Sprecherin der Oldenburgischen Landesbank, verweist auf höhere Einstellungsquoten in diesem und auch im kommenden Jahr: „Haben wir im vergangenen Jahr noch 50 Azubis eingestellt, sind es in diesem Jahr 60. Und auch 2019 wollen wir 60 neue Azubis einstellen.“ Auf diese Weise will das Geldinstitut die fehlenden Azubis im Jahr 2020 kompensieren.

Mehr zum Thema Folgen für Kunden Fachkräftemangel im Handwerk verschärft sich Viele Kunden brauchen wochenlang Geduld, bis ein Handwerker kommt. Das hat seine Gründe. Nun ... mehr »

Das Problem ist ebenso Niedersachsens ­großem Energieversorger EWE bekannt. Dort läuft jetzt in diesem Herbst nicht nur die ­Bewerbersuche für 2019, sondern auch schon für 2020. EWE-Sprecher Dietmar Bücker zieht darüber hinaus bereits eine weitere Möglichkeit in Erwägung: „Es könnten zum einen verstärkt Realschulabsolventen rekrutiert werden, zum anderen besteht die Möglichkeit, mehr Abiturienten des Jahrgangs 2019 zu rekrutieren, um so den fehlenden 2020er-Abiturjahrgang zu kompensieren.“ Wie hoch der Bedarf bei EWE sein wird, werde gerade ermittelt.

Da schätzungsweise jeder zweite Auszubildende in Bremen aus dem niedersächsischen Umland kommt, sei das auch Thema für die Bremer Unternehmen, sagt Joachim Ossmann. Dennoch treffe dieser Umstand die Betriebe hier nicht so stark wie die in Niedersachsen.

Mehr Realschulabsolventen in Betrieben

So sieht es auch Sarah Weckelmann, die Ausbildungsleiterin der HKK. Zwar kommen die Azubis bei der Krankenkasse zum größten Teil aus Bremen und Niedersachsen, aber auch aus anderen Teilen Deutschlands. Weckelmann gibt aber zu bedenken: „Unsere Bewerber sind nicht ausschließlich Abiturienten. Wir haben auch Bewerber von Handelsschulen, ebenso wie Fachabiturienten oder auch Studienabbrecher. Gleichzeitig machen wir die Erfahrung, dass viele Abiturienten nicht direkt nach der Schule ihre Ausbildung bei uns anfangen.“

So gingen viele beispielsweise in ein Freiwilliges Soziales Jahr oder machten ein längeres Praktikum, um erste berufliche Erfahrungen zu sammeln. „Wenn also 2020 oder nachgeordnet 2021 die Abiturienten aus Niedersachsen wegfallen, ist das bei uns nur eine von mehreren Säulen, aus denen wir unsere Auszubildenden rekrutieren. Deshalb gehen wir davon aus, dass das für uns nicht so schwerwiegend ausfallen wird“, fügt Weckelmann hinzu.

Mehr zum Thema Niedersachsens Schulen stehen vor Problemen Wohin mit dem 13. Jahrgang? Zum Schuljahr 2020/21 kehrt an den niedersächsischen Gymnasien das 13. Schuljahr zurück - und sorgt ... mehr »

Ähnlich schätzt Karlheinz Heidemeyer, ­Geschäftsführer für den Bereich Ausbildung bei der Handelskammer Bremen, die Situation ein: „2012 hatten wir das ja in Bremen andersherum, als es einen doppelten Abi-Jahrgang gab. Die Not ist damals aber doch nicht so groß gewesen wie anfangs prophezeit.“ Gleichzeitig hätten nur 25 Prozent der Abiturienten aus Niedersachsen ihren Abschluss an einer Gesamtschule, einer Abendschule oder einem ­Berufskolleg gemacht. Dort sei aber die größte Gruppe an aus­bildungsaffinen Menschen zu finden.

Außerdem macht der Ausbildungsexperte folgende Erfahrung: „Die Unternehmen in Bremen erhalten zu 60 bis 70 Prozent Bewerbungen von Abiturienten, aber eigentlich wollen sie lieber junge Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss einstellen. Doch da sagen die Betriebe, dass sie die nicht finden.“ Es müssen laut Heidemeyer also ­goldene Zeiten sein für Schulabgänger, die mit einem mittleren Bildungsabschluss auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz gehen. Zahl­reiche Auszubildende mit Abitur gehen den Firmen nach Ausbildungsende ohnehin verloren, weil sie doch noch an die Universität gehen.

Goldene Zeiten für Schulabgänger?

Eine größere Nachfrage nach Abiturienten gibt es in speziellen Bereichen. So sieht die Sparkasse Rotenburg-Osterholz den Azubi-Bedarf an Abiturienten dort, wo es beispielsweise um vertriebsintensive Tätigkeiten geht. Allerdings: Dieses Unternehmen will 2019 insgesamt weniger Azubis einstellen, wie Sprecher Mathias Schröder sagt. Das allerdings hat weniger mit einem geringeren Angebot an Ausbildungsplatzsuchenden als vielmehr mit einer Umstrukturierung im eigenen Haus zu tun.

„Durch die Fusion zur Sparkasse Rotenburg-Osterholz sind wir in einer Sondersituation. Da kann man nicht die bisherige Einstellungszahl der Azubis beider Sparkassen zusammenzählen“, sagt Schröder. Was die Suche nach Azubis angehe, sei das Geldinstitut in gutem Kontakt zu den Schulen, beispielsweise durch das Planspiel Börse. Dies habe sich bisher positiv auf die Azubi-Rekrutierung ausgewirkt – und man hoffe, dass das so bleibt.