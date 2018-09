Ungewöhnliche Stellenanzeige

Flapsig auf Bewerberfang

Alexandra Penth

Stuhr. „Wenn du also nicht komplett verpeilt bist, dann bewirb dich bei uns“ – so will die Unternehmensgruppe Meyer und Schreiber auf Stellenangebote aufmerksam machen. Wer zu dem Fazit gelangt, hat vorher eine Checkliste mit sechs scheinbar selbstverständlichen Punkten gelesen.