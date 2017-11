Blick bei Niedrigwasser auf die Hallig Süderoog. (dpa)

Eine "Flaschenpost" der besonderen Art beschäftigt zurzeit Zehntausende Menschen in Deutschland und England. Konkret geht es um die Video-Kamera eines Schülers, die am 1. September an der Ostküste Großbritanniens von einer Welle ins Meer gespült wurde.

Zwei Monate später landete die Kamera an Schleswig-Holsteins Küste auf der Hallig Süderoog. Das Besondere: Die Kamera hatte auf der Speicherkarte die letzten Minuten vor ihrer Odyssee quer durch die Nordsee dokumentiert. Um den Jungen ausfindig zu machen, setzten die beiden Hallig-Bewohner Nele Wree und Holger Spreer das Video ins Internet. Es entwickelte sich zu einem viralen Hit mit bislang mehr als 31.000 Klicks.

Englische Seenotretter haben mittlerweile herausgefunden, dass der noch unbekannte Junge die Kamera in der Thornwick Bay nahe Flamborough Cliffs in East Yorkshire verloren haben muss. Mit einer Computersimulation auf Grundlage der Drift- und Strömungsverhältnisse der Nordsee konnten Experten der Seenotleitung Bremen das bestätigen, wie die DGzRS mitteilte. Danach trieb die Kamera zunächst südöstlich Richtung Englischer Kanal, dann in einer langen Kurve Richtung Nordosten bis auf die Höhe von Esbjerg in Dänemark, und schließlich wieder nach Süden bis Süderoog - insgesamt wohl eine Strecke von 800 bis 900 Kilometern. "Vielleicht bekommt der kleine Junge am Ende ja sogar seine Kamera wieder", sagte Hallig-Bewohner Spreer. (lno)