Ein dreizehiger Fußabdruck eines Raubsauriers im Größenvergleich mit einer Hand, aufgenommen im Steinbruch in der Nähe des Dinoparks. (dpa)

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte sich Wasser in flachen Mulden im Boden gesammelt. Doch das, was man in diesem Park im niedersächsischem Rehburg-Loccum sehen kann, ist viel mehr: Die Mulden sind Spuren von Sauriern. Nun entdeckten Forscher dort die Abdrücke eines Raubsauriers.

Sie vermuten, dass dieser ein Vorfahr des bekannten Tyrannosaurus Rex war. Diese Saurier lebten vor 68 Millionen Jahren, der Raubsaurier von dem die neu entdeckten Spuren stammten, vermutlich noch weit davor am Beginn der Kreidezeit. (dpa)