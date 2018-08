Rotkehlchen dienen Oldenburger Wissenschaftlern als Versuchstiere. (Stefan Sauer/DPA)

Innerhalb weniger Tage haben etwa 10 000 Menschen eine Online-Petition der Ärzte gegen Tierversuche unterstützt: „Stoppt Tierversuche an Rotkehlchen!“ Der Verein prangert damit die Arbeit von Wissenschaftlern der Universität Oldenburg an. Die Arbeitsgruppe Neurosensorik um den Biologieprofessor Henrik Mouritsen verteidigt ihre Experimente mit Rotkehlchen zur Verhaltensbeobachtung: „Zu unseren wissenschaftlichen und ethischen Grundsätzen gehört es, dass aus Forschungsgründen so wenige Vögel wie möglich getötet werden.“

Ein Zeitungsbericht habe die Ärzte gegen Tierversuche kürzlich an ihre eigene Aktion aus dem Jahr 2007 erinnert, sagt die zweite Vorsitzende, die Tierärztin Corina Gericke aus Braunschweig. Schon damals habe der Verein gegen die Oldenburger Versuche mobil gemacht, bei denen seit 2004 frei lebende Rotkehlchen gefangen und grausamen Experimenten ausgesetzt würden. So seien in einem Projekt 40 Rotkehlchen geköpft worden, um ihre Augennetzhäute zu untersuchen.

„Wir haben auf wissenschaftlich sehr vielversprechende Versuche verzichtet, weil uns die dazu erforderliche Tierzahl zu hoch erschien“, stellen die Oldenburger Forscher klar. Zu ihren „weltweit anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen“ zähle, dass der Magnetsinn von Vögeln mit großer Wahrscheinlichkeit „auf fundamentalen quantenchemischen Prozessen“ beruhe. Dieses Wissen könne „zur Entwicklung deutlich sensitiverer magnetischer Sensoren sowie schnellerer Quantencomputer beitragen“. Bereits 2014 habe die Gruppe nachweisen können, dass Elektrosmog Zugvögel bei der Orientierung störe. „Ein bedeutendes Ergebnis, das erheblich zum Vogelschutz beitragen kann.“

Das sehen die Ärzte gegen Tierversuche anders. Der Verein mache immer wieder Forschungsvorhaben öffentlich, sagt Gericke. Außer dem Oldenburger Projekt, in dem die Orientierungsfähigkeit von Zugvögeln untersucht wird, sind auch zwei Berliner Untersuchungen in den Fokus der Kritiker geraten. Zum Beispiel die Nacktmullforschung, die Erkenntnisse zum Wohl von Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten liefern solle. Oder die Nachtigallen, denen „Elektroden in das Gehirn eingepflanzt“ werden sollten, „vorgeblich, um autistischen Kindern zu helfen“, schreibt Corina Gericke in einer Mitteilung ihres Vereins. „Eine solche Begründung ist natürlich nur vorgeschoben, um die Neugierforschung zu rechtfertigen.“

Peta kritisiert Forschungsförderung

Am Freitag hat sich auch die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort gemeldet und auf eine eigene „Petition gegen sinnlose Versuche an Rotkehlchen“ verwiesen. Die Universität vertrete weiterhin ihren „tierfeindlichen Standpunkt“, indem sie „den vermeintlichen Nutzen der Experimente für Vögel“ betone. Wie die Ärzte gegen Tierversuche weist auch Peta darauf hin, dass Mouritsens Forschung in den vergangenen Jahren von der Volkswagenstiftung gefördert worden sei – „mit 1,6 und mit 1,8 Millionen Euro“. Peta, teilt der Verein mit, habe sich bereits in der Vergangenheit an die Stiftung gewandt und gefordert, Tierversuche nicht mehr länger zu unterstützten.

In den vergangenen fünf Jahren seien durchschnittlich je 28 Rotkehlchen „fachgerecht und tierschutzkonform“ getötet worden, erklärt der Biologe Henrik Mouritsen. 2017 seien es 16 gewesen. Jeder Fang, der Besitz und auch die Tötung der Wildtiere sei behördlich genehmigt vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz und vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Seine Arbeitsgruppe beruft sich darauf, dass das Rotkehlchen zu den zehn am stärksten vertretenen Vogelarten in Deutschland zähle. „Sie sind so häufig, dass beim Fang eines Tieres ein anderes sofort dessen Revier übernimmt und erst dadurch einen Lebensraum hat“, bekräftigt der Professor. Die Vögel würden „gesetzeskonform in Volieren beziehungsweise in Einzelkäfigen“ gehalten. Damit reagiert die Forschergruppe auf Vorwürfe von Corina Gericke.

Schon das Einfangen und die Käfighaltung seien mit Stress und Angst für die Tiere verbunden, so die Tierärztin. „Sicher ist es interessant, herauszufinden, wie Zugvögel navigieren, und niemand hat etwas gegen Neugier als Triebfeder der Grundlagenforschung, solange keine Tiere dabei zu Schaden kommen.“ Das allerdings lässt sich laut der Oldenburger Forscher nicht verhindern: „Wir haben viel Zeit und Mühe investiert, um neue Wege zu gehen, die die Anzahl der Tierversuche reduzieren“, wehren sie sich gegen die Kritik. „So haben wir zum Beispiel Zellkulturen ent-­wickelt, die magnetosensorische Moleküle produzieren, die in Vögeln vorkommen.“ Was die Neurosensoriker außerdem für erwähnenswert halten, ist, dass das Rotkehlchen in der Natur durchschnittlich nicht einmal ein Jahr alt werde. „Bei den von unserer Arbeitsgruppe gehaltenen Vögeln liegt die Überlebensrate erheblich höher.“

Für eine große, experimentell tätige Arbeitsgruppe sei die Zahl der getöteten Tiere „sehr gering – vor allem gemessen an der hohen ­Relevanz der wissenschaftlichen Erkenntnisse“, betont Henrik Mouritsen. „Für uns steht dies in einem ethisch vertretbaren Verhältnis – zumal jeder Besitzer einer freilaufenden Hauskatze damit rechnen kann, dass allein sein Tier pro Jahr 25 bis 50 Wildvögel ­tötet.“ Eine Online-Petition gegen freilaufende Katzen gibt es in der Region noch nicht.