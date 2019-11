Steigt vom ehrenamtlichen zum hauptamtlichen Bürgermeister in der Gemeinde Weyhe auf: Frank Seidel (SPD). (Vasil Dinev)

Frank Seidel wird neuer hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Weyhe im Süden Bremens. Seidel setzte sich am Sonntag mit 59,81 Prozent klar gegen seine Konkurrenten Annika Bruck (Grüne, 20,18 Prozent), den als Einzelbewerber angetretenen Christdemokraten Dietrich Struthoff (16,07 Prozent) und Torsten Kobelt (Die Partei, 3,94 Prozent, laut vorläufigem Endergebnis) durch.

Der 50-jährige Seidel macht seit 2001 für die SPD im Weyher Gemeinderat Kommunalpolitik. Seit 2006 ist er deren Fraktionschef. 2011 zog Seidel auch in den Kreistag des Landkreis Diepholz ein. Bislang war Seidel bereits ehrenamtlich als stellvertretender Weyher Bürgemeister aktiv. Nun tauscht er das Ehren- gegen das Hauptamt und tritt die Nachfolge von Andreas Bovenschulte an, der vom Weyher ins Bremer Rathaus als Bürgermeister umgezogen ist.

Belit Onay vom Bündnis 90/Die Grünen (Mitte) freut sich mit seiner Frau Derya und dem Grünen Bundesvorsitzenden Robert Habeck über die gewonnene Stichwahl. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

In Hannover gewann der Grüne Belit Onay die Stichwahl zum Oberbürgermeister. Der Landtagsabgeordnete setzte sich am Sonntag mit 52,9 Prozent gegen den CDU-Bewerber Eckhard Scholz durch, der auf 47,1 Prozent der Stimmen kam.

Hannover ist damit nach Freiburg, Darmstadt und Stuttgart die vierte Großstadt, in der ein Grüner zum Oberbürgermeister aufrückt. Zugleich stellt die SPD damit erstmals nach mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der türkischstämmige Onay ist bundesweit der erste Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund in einer Landeshauptstadt.

Michael Ebling (SPD), Wahlsieger und Amtsinhaber, wird von SPD-Anhängern im Rathaus der Stadt umjubelt, nachdem das vorläufige Ergebnis der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters feststand. (Frank Rumpenhorst/dpa)

In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz bleibt der SPD-Politiker Michael Ebling Oberbürgermeister. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 52-Jährige gegen den parteilosen Kandidaten Nino Haase durch, der unter anderem von der CDU unterstützt worden war. Ebling erhielt im entscheidenden zweiten Wahlgang nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 55,2 Prozent der Stimmen, Haase kam entsprechend auf 44,8 Prozent. Das entspricht einem Vorsprung von knapp 7000 Stimmen für Ebling.

Auch aus der ersten Runde am 27. Oktober war Ebling mit 41,0 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen. Der 36-jährige Haase war mit Unterstützung von CDU, Ökologisch-Demokratischer Partei (ÖDP) und Freien Wählern auf 32,4 Prozent gekommen.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner hatte sich mit 22,5 Prozent der Stimmen nicht für die Stichwahl qualifizieren können. Der Grünen-Kreisverband hatte daraufhin empfohlen, im zweiten Wahlgang für Ebling zu stimmen. Als größte Fraktion im Mainzer Stadtrat führen die Grünen zurzeit Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP über die Weiterführung der Zusammenarbeit. (rab/dpa)