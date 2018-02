Greven: Ein Polizist steht auf der Autobahn 1 neben einem bei einem Unfall schwer beschädigten Auto und macht ein Foto. (dpa)

Bei einem mysteriösen Unfall ist auf der Autobahn 1 im Münsterland eine 27-jährige Frau durch die Luft katapultiert und dann von mehreren Autos überrollt worden. Sie starb am Unfallort, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, ein Mann erlitt einen Schock. Ein Auto habe nachts ohne Licht auf der Überholspur nahe Greven gestanden, als ein nachfolgender Autofahrer mit dem stehenden Wagen kollidierte, berichtete die Polizei in Münster am Sonntag.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort mehrmals überrollt. Ob sie aus dem unbeleuchteten Auto geschleudert wurde, oder zuvor ausgestiegen war, blieb zunächst unklar. Die A 1 wurde zwischen den Anschlussstellen Greven und Flughafen Münster/Osnabrück in der Nacht zum Sonntag für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der 55-jährige Fahrer des nachfolgenden Autos und seine Beifahrerin überlebten die Kollision schwer verletzt. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera suchte an den Autobahn-Böschungen nach etwaigen weiteren Verletzten.

Erst später meldete sich an der Unfallstelle ein unter Schock stehender 30-Jähriger und sagte aus, mit der 27-Jährigen im Auto unterwegs gewesen zu sein. Da er unter Alkoholeinfluss stand, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Ob er Fahrer oder Beifahrer gewesen war, werde noch ermittelt.

Für die Unfallbeteiligten, Zeugen und Ersthelfer wurden Seelsorger hinzugezogen. Ein Sachverständiger soll die Geschehnisse rekonstruieren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. (dpa)