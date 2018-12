Eine ungewöhnliche Kochmethode ist einer Frau in Rotenburg in der Nacht zum Sonntag fast zum Verhängnis geworden. Die 28-Jährige habe versucht, ein Toastbrot auf ihrem Cerankochfeld zu erhitzen, sagte eine Polizeisprecherin. Dazu legte sie eine Lage Backpapier auf die Herdplatte und darauf das Brot. Das Papier fing jedoch Feuer. Die Frau konnte den Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses bereits löschen, bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. (dpa)