Niedersachsens Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD). (dpa)

"Dafür werde ich werben und dafür werde ich mich einsetzen", sagte Andretta in Hannover. Zurzeit werde die Debatte über den zusätzlichen Feiertag noch sehr offen geführt, auch wenn bisher der Reformationstag favorisiert werde.

Die oppositionelle FDP reagierte mit scharfer Kritik. "Der heutige Vorschlag von Landtagspräsidentin Andretta zeigt, dass innerhalb der Regierungskoalition mitnichten ein Konsens über die Einführung des Reformationstags herrscht", rügte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. "Ministerpräsident Weil hat diese Diskussion bislang nicht ernsthaft geführt und so dafür gesorgt, dass die gesamte Debatte zu einem Basar verkommen ist."

SPD-Landes- und Regierungschef Stephan Weil vermied eine Bewertung des Andretta-Vorstoßes: "Die Landesregierung erarbeitet gerade einen eigenen Gesetzentwurf, der bald dem Landtag zugehen wird. Zu diesem Vorschlag sowie zu weiteren Vorschlägen erwarte ich eine lebhafte Debatte im Parlament", zitierte ihn die Staatskanzlei.

CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann reagierte skeptisch. "Der Weltfrauentag ist sicherlich ein wichtiger Tag, ich habe allerdings Zweifel, ob er als gesetzlicher Feiertag geeignet ist", meinte er. "Für die Union kommt als neuer Feiertag nur ein kirchlicher Feiertag im norddeutschen Verbund in Frage."

Aus der CDU-Landtagsfraktion hieß es, Andrettas Vorstoß sei nur einer von vielen. Er sei zu prüfen, sobald Klarheit über das Gesetzgebungsverfahren für einen neuen Feiertag besteht. "Hier gibt es aus Sicht der CDU-Fraktion viele offene Fragen", sagte ein Sprecher. "Zum Beispiel, wann die Landesregierung dem Parlament ihren Gesetzentwurf zukommen lässt und auch, ob eine Anhörung der Sozialpartner und Glaubensgemeinschaften stattfinden wird."

Die norddeutschen Regierungschefs hatten sich vor zwei Wochen bei einem Treffen in Berlin dafür ausgesprochen, den evangelischen Reformationstag als gemeinsamen Feiertag für die norddeutschen Bundesländer einzuführen. Sie wollen aber der parlamentarischen Diskussion in den Ländern nicht vorgreifen. Der Reformationstag ist in Mecklenburg-Vorpommern bereits gesetzlicher Feiertag.

Andretta hatte die Stärkung der gesellschaftlichen Rolle der Frauen im 100. Jahr des Frauenwahlrechts als besondere Herzensangelegenheit bezeichnet. Die Politikerin ist in der 71-jährigen Landtagsgeschichte die erste Präsidiums-Chefin. Sie plant für den 8. März bereits eine Art frauenpolitischen Empfang, der während ihrer Amtsperiode künftig in jedem Jahr an diesem Datum veranstaltet werden soll.

Die Hamburgische Bürgerschaft soll am 28. Februar über Vorschläge für einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag in der Hansestadt abstimmen, wie am Mittwoch bekannt wurde. In Hamburg stehen noch drei weitere Vorschläge zur Abstimmung - darunter auch der Internationale Frauentag am 8. März.

Auch in Schleswig-Holstein rückt die Entscheidung näher. Der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in Kiel sprach sich am Mittwoch fraktionsübergreifend für den Reformationstag aus, wie ein Sprecher des Landtags sagte. In der kommenden Woche soll das Parlament die neue Feiertagsregelung verabschieden.