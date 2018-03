Kerstin Küfe ist Sonderpädagogin an der James-Krüss-Schule. (privat)

Andere steigen in den Bus, um zur Arbeit zu kommen. Ursula Kunwald und Michael Stenzel nehmen das Schiff von Cuxhaven aus. Andere brauchen ein Ticket, die Logopädin und der Ergotherapeut fahren kostenlos nach Helgoland. „Das sind die einzigen Ausnahmen, die Cassen Eils macht. Neben den wechselnden Dünenärzten und Ehrenamtlichen, die im Frühjahr den Dünenschutz verstärken“, sagt Reederei-Sprecherin Corina Habben.

„Schließlich hilft es ja den Kindern.“ Auch von anderer Seite kommt Unterstützung für die Therapeuten und ihre Inseleinsätze. Michael Stenzel aus Cuxhaven hat erst damit angefangen, kleine und große Patienten auf Deutschlands einziger Hochseeinsel zu behandeln. Der Ergotherapeut war bislang acht Mal dort.

Seine Vorgänger waren in der Regel immer für zwei Tage auf der Insel – Stenzel zunächst auch, „ab April bin ich drei Tage pro Woche da“, kündigt er an. So wird es auch Logopädin Ursula Kunwald halten, die erst im April mit ihren Helgoland-Einsätzen beginnt. „Sie kommt aus Schleswig-Holstein, wohnt in Bremen und arbeitet zwei Tage pro Woche in der Praxis in Osterholz-Scharmbeck“, sagt ihre Chefin Corinna Rolf.

Verlust statt Einnahmen

Dort hat die Helgolandhilfe vor sechs Jahren ihren Anfang genommen: „Eine Erzieherin, die von hier kam und auf der Insel arbeitete, fragte, ob wir mal zur Sprachtherapie kommen würden. Daraus hat sich etwas Kontinuierliches entwickelt“, erzählt Corinna Rolf. „Die Krankenkasse zahlt nur den reinen Therapiesatz vor Ort, keine Hausbesuchspauschale und kein Kilometergeld, weil das so weit weg ist.“

Zuerst sei sie selbst gefahren, dann ein Mitarbeiter. Zuletzt sei es eine Kollegin gewesen, die im Dezember nach einem Dreivierteljahr aufgegeben habe, „weil sie seekrank wurde“. Schaukelnde Schiffe sind eines, aber es gibt noch andere Risiken, die die Berufsausübung auf Helgoland mit sich bringt: zum Beispiel, dass man, statt Einnahmen zu haben, Verlust macht.

Inselarzt Klaus Wogawa, der in der Regel die Behandlung durch die Therapeuten verordnet, weiß: Für Vollzeitjobs würde der Bedarf der etwa 1500 Inselbewohner nicht ausreichen. „Wenn man einen halben Tag Anreise rechnet, die Übernachtung und wieder einen halben Tag Abreise, dann wäre das ein Minusgeschäft.“ Den Bedarf habe es natürlich auch vor 2012 schon gegeben, sagt Klaus Wogawa, „aber erst durch die Arbeit der Sonderpädagogin ist das quantifiziert worden“.

Reederei übernimmt Überfahrten

Die Sonderpädagogin Kerstin Küfe, Koordinatorin des Bereichs Grundschule an der James-Krüss-Gemeinschaftsschule, stammt aus Bremen und hat einige Jahre in Hamburg gearbeitet. „Hier ist der Bedarf auch nicht geringer“, sagt sie. „Dabei haben die Menschen auf der Insel einen Riesennachteil: Die Kinder müssen ein- oder sogar zweimal die Woche aufs Festland gebracht werden. Keine Krankenkasse finanziert die Mehrkosten.“

Eltern und erwachsene Patienten müssen die Reise und den Arbeitsausfall also selbst tragen. Therapeuten, die auf die Insel reisen, bleiben auf ihren Kosten sitzen. So konnte es nicht gehen. Deshalb übernimmt die Reederei die Überfahrten. Das Alfred-Wegener-Institut und der Rotary-Club, dem auch der Inselarzt angehört, haben in wechselnder Beteiligung die Unterbringung und Verpflegung finanziert, und die Inselkommune stellt Räume zur Verfügung.

Erst Mitte März, sagt Bürgermeister Jörg Singer, habe die Gemeinde beschlossen, für das laufende Jahr die Übernachtungskosten für den Ergotherapeuten und die Logopädin vom Festland zu übernehmen – jeweils 5000 Euro immerhin. „Es ist der Oberhammer, was die ausrichten: morgens um zehn das Schiff nehmen, um 13 Uhr in der Schule Mittagessen, nachmittags Therapie, vormittags Therapie, spät nachmittags wieder zurück in Cuxhaven sein“, zählt Kerstin Küfe auf – das ist nicht ohne. Den Einsatz auf drei Tage auszudehnen, hat Vorteile.

"Ein besseres Dorf als die Insel gibt es nicht"

Und auf dem Festland ist die Arbeit stressiger geworden. Man sei zwei Drittel des Tages unterwegs, sagt Corinna Rolfs. „Früher kamen viel mehr Patienten in die Praxis, heute fährt man auch in Ganztagsschulen und in Kindertagesstätten, Inklusion spielt eine größere Rolle.“ Auf Helgoland ist es dann im Vergleich fast ruhiger. Auch Michael Stenzel freut sich darauf, nach getaner Arbeit „auf der Düne zu sitzen und aufs Wasser zu schauen“.

Michael Stenzel hat im Moment „rund 20 Patienten im Alter von fünf bis 85 Jahren“ unter den 76 Kindern der Schule und der Kindertagesstätte Windstärke 12, aber auch Erwachsene, die einen Schlaganfall hatten, Multiple Sklerose haben – oder die Parkinsonsche Krankheit, auf deren Behandlung die Neurologie der Inselklinik spezialisiert ist. „Konzentrationsschwäche, Wahrnehmungsstörungen, motorische Belange“ spielten bei der Behandlung von Kindern eine Rolle, „die gleichen Krankheitsbilder wie nach einem Schlaganfall bei Erwachsenen.“ Einige Schlaganfallpatienten besucht er zu Hause.

„Mein Job ist nicht die Therapie, sondern, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen“, sagt Kerstin Küfe. „Ich freue mich, dass es immer wieder Therapeuten gibt, die herkommen.“ Rund 65 Kilometer ist die Insel Helgoland vom Festland entfernt. „Wenn das Wetter nicht mitspielt, gibt es manchmal mehrere Tage lange keine Verbindung dorthin. Deshalb war es immer ein Problem, jemanden zu finden, der keine Kinder und keinen Hund zu Hause hatte.“ Er habe immer Landarzt werden wollen, sagt Klaus Wogawa. „Und ein besseres Dorf als die Insel gibt es nicht“, Michael Stenzel kann sich vorstellen, „auf Dauer herzukommen, von mir aus bis zur Rente“. Jetzt ist er 51.