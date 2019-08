Melanie Willert aus Harpstedt kümmert sich selbst um die Bildung ihres Sohnes Tiark. Der Zehnjährige hat das Asperger-Syndrom und kommt in der Schule nicht klar. (Bernd Kramer)

Nie hätte Sabine Wessel sich vorstellen können, dass sie einmal ein Leben in der Illegalität führen würde. Dass sie die rosafarbenen Vorhänge im Zimmer ihrer Mädchen vormittags geschlossen halten würde. Dass sie sie ermahnen würde, leise zu sein, aus Angst vor den Nachbarn, davor verraten zu werden. Aber es ging nicht mehr. Als ihre älteste Tochter Loreen eines Abends auf dem Bett sitzt und dieses eher ruhige Mädchen anfängt zu brüllen, zu weinen und immer fragt: „Warum muss ich da hin?“, da ist der Mutter klar, dass sie dem Ganzen ein Ende setzen muss.

Seit Dezember 2017, so erzählt die Mutter am Esstisch, geht die zwölfjährige Loreen nicht mehr zur Schule, im Sommer 2018 wehrt sich auch die zwei Jahre jüngere Alexandra so massiv, dass die Mutter sie ebenso zu Hause lässt. Die Mädchen müssen sich verstecken. Vormittags dürfen sie nicht zu nah an die Fenster treten. Niemand soll wissen, dass sie nicht in der Schule sind. Wenn es an der Tür klingelt, zuckt Sabine Wessel immer ein wenig zusammen. Sie hat Angst, dass es die Polizei sein könnte und ihr die Kinder wegnimmt. Die Familie ist vorsichtig. Deswegen will sie ihre richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen.

In Deutschland herrscht Schulpflicht. Wer seine Kinder zu Hause unterrichtet, macht sich strafbar. Trotzdem gibt es eine kleine, aber wachsende Gruppe von Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule schickt. Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages schätzen die Anzahl auf 500 bis 1000. In der Szene geht man von rund 3000 Kindern aus. Während „Homeschooler“ von ihren Eltern unterrichtet werden, vertrauen Freilerner-Familien darauf, dass die Kinder aus eigenem Antrieb lernen. In der Szene finden sich freigeistige Menschen, religiöse Fundamentalisten, aber auch immer mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. „Wir konnten es irgendwann mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren, Loreen zur Schule zu schicken“, sagt Michael Wessel. Mit seiner Frau sitzt er am Esstisch, weißes Kaffeegeschirr steht darauf. Die Familie lebt in einer Dreizimmerwohnung, in einem rot geklinkerten Mehrfamilienhaus in einer Stadt in Niedersachsen. Loreen, zwölf Jahre, Alexandra, zehn Jahre, und Thea, drei Jahre, teilen sich ein Zimmer. Auf dem Etagenbett sitzen unzählige Kuscheltiere.

Sabine Wessel, kinnlanger Bob, helle Bluse, Jeans, erzählt mit ruhiger Stimme, immer wieder muss sie sich abwenden, weil ihr Tränen in den Augen stehen. Loreen habe jeden Morgen geweint. „Anfangs dachten wir, dass es eine Phase ist.“ Sie sei schließlich nicht in den Kindergarten gegangen, müsse sich gewöhnen an die neue Tagesstruktur, die Mitschüler. Aber so war es nicht. Loreen weigert sich aufzustehen. Sie klagt über Bauchschmerzen, fühlt sich matt und krank. Manchmal muss die Mutter ihre Tochter in den Klassenraum zerren. So geht es jahrelang. Auch als die zwei Jahre jüngere Alexandra zur Schule kommt, ist es ein Kampf. Sie empfindet viele Aufgaben als unsinnig, weigert sich, 25-Mal das Wort „Auto“ zu schreiben. Sie schreibt es einmal.

„Bei mir war immer alles schön geradeaus“, sagt Sabine Wessel. Sie ist gelernte Arzthelferin, arbeitet seit der Geburt der Kinder nicht mehr in dem Beruf. Michael Wessel ist Taxifahrer. Beide sind in der Stadt, in der sie leben, aufgewachsen. Die Wessels rufen beim Jugendamt an, hoffen auf Hilfe. Man rät ihnen, mit den Kindern zum Psychiater zu gehen. Doch die Familie hat das Gefühl, dass es dem Arzt weniger um das Wohl der Kinder geht als vielmehr darum, sie fit für die Schule zu machen. Von Autismus ist die Rede. Plötzlich haben die Eltern Angst, ihre Kinder könnten in einer Psychiatrie landen.

Bekannte raten den Wessels, die Kinder auf Hochbegabung testen zu lassen. Die beiden Mädchen erreichen IQ-Werte von 135, 146, 150 und einmal sogar 160. Der Normwert liegt zwischen 85 und 115. „Ich war geschockt“, sagt Sabine Wessel. Dass die Kinder mit drei anfingen zu schreiben und zu lesen und zur Einschulung Romane lasen, hatten sie so hingenommen. Die Familie informiert sich über Einrichtungen, die nach einem freien Konzept arbeiten oder einen Hochbegabtenzweig haben. Doch es gibt Haken: Die Schulen verlangen ein Schulgeld, liegen zum Teil weit entfernt, haben Wartelisten. Für die Kinder spricht ein anderes Argument dagegen: Es bleiben Schulen mit vielen Kindern und meist klaren Strukturen – und genau das wollen die Mädchen nicht. Sie wollen zu Hause lernen. Gibt es eine Möglichkeit, die Kinder legal zu Hause zu beschulen? Sabine Wessel ruft beim niedersächsischen Kultusministerium an. Aber man habe sie genervt abgewimmelt, als sie das Thema Hochbegabung angesprochen habe. „Das war demütigend.“

Sabine Wessel hat Kürbissuppe mit saurer Sahne und Dill gekocht. Die Mädchen haben ihre Hausaufgaben erledigt. Die Schulhefte ihrer Altersstufe arbeiten sie weiterhin durch. „Den Kindern geht es besser, uns qualmen die Köpfe“, sagt die Mutter. Es ist harte Arbeit, den Kindern nicht nur Eltern, sondern auch Lehrer zu sein – vor allem, weil es illegal ist. Die Wessels sind kein Einzelfall. Der auf Familien- und Verfassungsrecht spezialisierte Anwalt Andreas Vogt sagt, dass immer mehr Menschen sich an ihn wenden, weil ihre Kinder mit dem System Schule nicht zurechtkommen. „Nicht selten werden die Kinder körperlich krank“, behauptet er. Nur äußerst selten werden sie von den Schulbehörden vom Unterricht befreit. Wenig aussichtsreich sei es, eine Schulbefreiung vor Gericht einklagen zu wollen. „Nirgends gilt eine so rigide Form der Schulbesuchspflicht wie in Deutschland“, meint Vogt. Statt die Kinder ernst zu nehmen, würden sie pathologisiert, um sie schnell wieder schultauglich zu machen. Immerhin habe sich die Rechtsprechung ein wenig verändert, sagt Vogt. Früher sei an Gerichten reflexhaft die elterliche Sorge entzogen worden, wenn ein Kind nicht zur Schule ging.

Einige Wochen nach dem gemeinsamen Mittagessen bekommt Familie Wessel Post vom Jugendamt. Es ist eine Vorladung, von einem Vormundschaftsverfahren ist die Rede. Werden ihnen nun die Kinder weggenommen? Die Angst besiegt das Herz. Die Familie stellt das Freilernen ein. Loreen und Alexandra sollen eine freie Schule besuchen, im knapp 300 Kilometer entfernten Oberndorf an der Nordsee. 1000 Euro Aufnahmegebühr, 200 Euro monatliches Schulgeld. Hinzu kommen Fahrtkosten und die Miete für eine Ferienwohnung. Der Plan: Sabine Wessel ist unter der Woche mit den Kindern an der Nordsee. Die Wochenenden verbringen sie gemeinsam in ihrer Heimatstadt.

Einige Wochen später, Anruf bei Familie Wessel. Die Kinder sind wieder in ihrer Heimatstadt. Die freie Schule war zu weit weg, und die Kinder auch dort nicht glücklich. Als die Eltern ihren Töchtern sagen, dass sie wieder zur Regelschule müssen, weinen die Kinder. Aber sie wollen es versuchen. Nach drei Tagen geht alles von vorne los. Die Bauchschmerzen, das Weinen. Die Eltern lassen die Kinder zu Hause. Ein Kinderpsychiater schreibt sie krank. Familie Wessel schaltet einen Anwalt ein. Und die Kinder lernen wieder hinter den rosafarbenen Vorhängen.

Im idealen Fall ist Schule ein Ort des Austausches, an dem Kinder aus unterschiedlichen Milieus zusammenkommen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht 2006 festgestellt. Demnach sollen Kinder in der Schule „soziale Kompetenz im Umgang mit Andersdenkenden“ einüben, sodass keine Parallelgesellschaften entstehen. Aber leistet die Schule das? Braucht es sie, um ein sozialer Mensch zu werden? Volker Ladenthin, Professor für Bildungswissenschaft an der Uni Bonn, hat Zweifel: Die Mobbingzahlen stiegen an, und Pisa stelle eine umfassende Bildungsungerechtigkeit fest. Eine Caritas-Studie zeigt auf, dass im Jahr 2017 bundesweit 6,9 Prozent der Schüler den Hauptschulabschluss nicht schafften. „Wie naiv ist es da, von sozialer Integration zu sprechen? Die Schule selektiert doch.“ Ladenthin ist nicht gegen die Schule, aber er wünscht sich mehr Diversität und das Recht, Kinder zu Hause zu unterrichten.

In Harpstedt im platten Oldenburger Land reiht sich eine Einfamilienhaus-Parzelle an die nächste. In einem weiß verputzten Haus sitzt Tiark auf dem Sofa. Er krault die Yorkshire-Terrierdame Lotte und lächelt. Tiark ist zehn Jahre alt, sein Blick ist freundlich, aber scheu. Er ist barfuß, weil er es nicht haben kann, wenn die Bündchen der Socken sich verschieben und in seine Haut graben. Tiark hat das Asperger-Syndrom, eine Variante des Autismus. Menschen mit Asperger sind meist schnell überreizt, weil ihr Gehirn die Eindrücke nicht filtern kann. Für sie ist es wichtig, Routinen zu haben, die Halt geben.

Melanie Willert hat Tee gekocht. Sie stellt die Kanne auf ein Stövchen, dazu zwei Tassen. Sie blickt vom Esszimmertisch hinaus in den Garten, eine Rutsche steht da, ein Sandkasten, ein großer Baum, an dem eine Schaukel hängt. Endlich kann sie die Aussicht genießen, denn Tiark geht seit einigen Monaten nicht zur Schule. Er ist zur Ruhe gekommen.„Früher habe ich hier gesessen und immer nur darauf gewartet, dass das Telefon klingelt“, erzählt sie. „Frau Willert, ihr Sohn hat wieder gebissen, geschlagen oder geschubst. Er hat sich geweigert, seine Aufgaben zu erledigen. Er schreit, weint, schlägt um sich und ist nicht zu beruhigen.“ Was würde es dieses Mal sein?

Die Probleme fingen schon im Kindergarten an. Tiark schaffte es nicht, im Morgenkreis zu sitzen. Es nahm ihm die Luft zum Atmen. Also rannte er davon. Er schloss sich auf der Toilette ein, wollte seine Ruhe haben. Die Erzieher brachen die Tür auf, so erzählt es Willert. Manchmal riss Tiark sich los, rannte weiter, dann wurde er ins Büro gesperrt. Der kleine Junge musste auf einem Stuhl sitzen, während die anderen Kinder spielten und ihn durch eine Glastür beobachten konnten. Mit zwei kennt Tiark alle Buchstaben und spricht ganze Sätze. Sie hören sich oft etwas hochgestochen an, sodass seine Mutter sich wundert, woher er das hat. Aber wenn es ihm zu viel wird mit den anderen Kindern, dann fängt er an, sie mit Spielzeug zu schlagen. In dem Moment fühlt er nichts, später tut es ihm Leid.

Zum Schulbeginn kommt die Diagnose Asperger-Syndrom. Eine Erklärung immerhin. Tiark ist innerlich schon gebrochen, als er zur Schule kommt, sagt die Mutter. Er freut sich trotzdem. Aber dann ist ihm doch alles zu viel. Er wird schnell aggressiv, die Kinder mobben ihn. Tiark nimmt Ritalin – es hilft nicht. Das vergleichbare Mittel Intuniv wirkt besser, lässt ihn aber schnell zunehmen. Melanie Willert hat das Gefühl, dass die Pädagogen an der Schule mit ihrem Sohn nicht umgehen können. Vom Schulleiter fühlt sie sich gegängelt. Mit einem Anwalt muss sie für eine Schulbegleitung kämpfen. Nach einem Streit bekommt die Mutter Hausverbot für die Schule ihres Kindes.

Anfang vergangenen Jahres liegt Tiark abends auf dem Sofa und sagt: „Ich möchte lieber bei Gott sein, als zur Schule zu gehen.“ Melanie Willert ist geschockt. Sie ruft beim Jugendamt an, erklärt, dass ihr Sohn sich umbringen möchte. Aber es hilft nichts. Tiark darf nicht zu Hause bleiben. „Ich war ein psychisches Wrack“, sagt die Mutter. Wenige Wochen später eskaliert die Situation auch an der Schule. Im Kunstunterricht bittet die Lehrerin ihn, an seinem Bild zu arbeiten. Tiark findet es nicht, schreibt Matheformeln auf ein Blatt Papier. Die Lehrerin soll dann den Zettel zerrissen haben. Tiark weint, läuft an das Schultor. Dort findet Melanie Willert ihren Sohn, schluchzend, frierend. „Nie wieder musst du da hin“, verspricht sie.

Ein letzter Kraftakt, Willert kratzt Geld zusammen für eine freie Schule. Doch Tiark eckt wieder an, das Mobbing geht weiter, er kommt mit dem freien Konzept nicht klar. Und dann kommt die Kündigung. Melanie Willert, bettelt, dass sie zurückgenommen wird. „Es war für mich unvorstellbar, dass ich Tiark aus dem System Schule nehme.“ Die Mutter hadert nicht mit der Krankheit ihres Sohnes, sie hadert damit, wie die Gesellschaft damit umgeht. „Tiark ist, wie er ist. Und wie er ist, passt er nicht in das deutsche Schulsystem.“

Mit dem Attest eines Kinderpsychiaters ist der Zehnjährige von der Schule befreit. Wie lang, das ist unklar. Tiark nimmt keine Medikamente, verbringt viel Zeit im Garten. Er ist ausgeglichen wie nie. Und er lernt. Auf Spaziergängen durch den Wald bestimmen Mutter und Sohn Bäume und Kräuter. Sie machen Mathe im Supermarkt, lesen Bücher. Und sie haben einen Wohnwagen an der Nordsee, gehen ins Watt. Tiark spielt mit anderen Kindern, friedlich. Melanie Willert wünscht sich, dass es immer so weiter gehen könnte. Wenn Mitte August die Glocken auf den Schulhöfen in Niedersachsen das neue Jahr einläuten, werden Loreen, Alexandra und Tiark nicht dabei sein. Aber auch für sie geht die unbeschwerte Ferienzeit zu Ende, in der auch andere Kinder an einem Montagmorgen machen können, was sie wollen.

Zur Sache

Die Schulpflicht

Wer seine Kinder in Deutschland zu Hause unterrichtet, riskiert soziale Ausgrenzung und Strafen – Bußgelder, in manchen Bundesländern sogar Freiheitsstrafen oder Sorgerechtsentzug. In Niedersachsen und Bremen sehen die Landesschulgesetze eine zwölfjährige Schulpflicht vor. Ausnahmeregelungen gibt es unter Umständen nur für Diplomaten, Schausteller oder Schwerkranke. Kaum ein anderes Land hat so rigide Regeln. In den meisten europäischen Ländern sowie auch in den USA und Kanada gilt Bildungs- oder Unterrichtspflicht. Wo die Kinder lernen, ist egal. Hauptsache sie lernen.

Hierzulande ist die Idee einer Unterrichtspflicht über 300 Jahre alt. Bereits 1717 machte sich der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I mit einem Erlass dafür stark. Bildung war bis dahin denen vorbehalten, die es sich leisten konnten, ihre Kinder privat zu unterrichten. Familien in ländlichen Gebieten schickten ihren Nachwuchs eher aufs Feld als in die Dorfschule. Erst 1919 wurde die allgemeine Schulpflicht in der Weimarer Verfassung festgeschrieben – der Heimunterricht wurde abgeschafft. Von nun an war ausschließlich der Staat für die Schulbildung zuständig.