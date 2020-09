Das Landgericht konnte nicht klären, wie der Steuermann der „Monte Wymper“ ums Leben gekommen war. Der Kapitän jedenfalls wurde vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. (Peter Steffen)

Verden/Dörverden. Das Landgericht Verden hat am Donnerstag den früheren Kapitän eines tschechischen Binnenschiffs vom Vorwurf des Totschlags an seinem Steuermann freigesprochen. Dem 39-Jährigen war vorgeworfen worden, sein einziges Crewmitglied (37) am 24. Januar dieses Jahres an Bord der „Monte Wymper“ nach einem Streit mit Fäusten geschlagen und bis zum Erstickungstod gewürgt zu haben. Das mit Kohle beladene Frachtschiff hatte an jenem Abend im Schleusenkanal der Weser in Dörverden (Kreis Verden) festgemacht.

Der Angeklagte hatte von Anfang an bestritten, für den Tod des Kollegen und angehenden Schwagers verantwortlich zu sein. Nach fünf Verhandlungstagen in dem Anfang Juli begonnenen Prozess war er aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Schwurgerichtskammer folgte damit einem Antrag der beiden Verteidiger, wonach kein dringender Tatverdacht bestehe.

Es habe sich nicht feststellen lassen, dass der Angeklagte den Mann getötet und im Ermittlungsverfahren sowie vor Gericht die Unwahrheit gesagt habe, so das Gericht. Zudem gebe es eine Reihe „objektiver Umstände“, die die Einlassung des Schiffsführers bestätigten. Der Vorsitzende Richter verwies auf die umfangreiche Spurenlage, die gegen eine Täterschaft spräche, sowie auf ein mangelndes Motiv. Der Angeklagte hatte angegeben, das Opfer am frühen Morgen des 25. Januar „nackt und regungslos“ an Deck vorgefunden und Wiederbelebungsmaßnahmen vorgenommen zu haben. Dass eine unbekannte dritte Person den stark alkoholisierten Steuermann getötet habe könnte, ist nach Ansicht des Gerichts nicht auszuschließen. So seien DNA-Spuren eines Unbekannten an Bord gefunden worden. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte am Vorwurf des Totschlags festgehalten und für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von acht Jahren gefordert.