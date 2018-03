Die Saison geht wieder los: Adrenalinkitzel in der Achterbahn "Desert Race" (Heidepark Soltau)

Kurz vor Ostern gibt es für Adrenalinjunkies Grund zur Freude: Die niedersächsischen Freizeitparks, Freilichtmuseen und Tierparks öffnen wieder. In unserer Übersicht lesen Sie, welche Neuheiten warten.

Heidepark Soltau

An diesem Sonnabend ist es im Heidepark Soltau soweit und insbesondere Vorschulkinder können sich freuen. Basierend auf einer Animationsserie, eröffnet das „Peppa Pig Land“ mit neuen Attraktionen. Wer von Actionspaß nicht genug bekommt, kann neuerdings für 46 Euro einen „Thrill Season Pass“ erwerben und, bis auf die Sommerferien und an einigen Feiertagen, unbegrenzt wiederkommen.

Mehr zum Thema Riesen-Achterbahn wird wieder fit gemacht Der Heide Park in Soltau will Europas höchste Holzachterbahn 2019 wieder in Betrieb nehmen. Das ... mehr »

Die Holzachterbahn Colossos macht erst 2019 wieder auf. Mitte April beginnen die Bauarbeiten an den Schienen der Bahn. Die komplette Strecke von 1,5 Kilometern Länge muss erneuert werden. Der Heidepark kündigt geheimnisvoll an: "Mit welchen zusätzlichen Highlights und Neuerungen Colossos seine Fahrt 2019 aufnehmen wird, bleibt zunächst noch ein Geheimnis."

Mitarbeiter bauen ein 16 Meter langes und 6,50 Meter hohes Modell eines Spinosaurus im Dinosaurier-Park auf. (dpa)

Dino-Park Münchehagen

Als erstes startete der Dino-Park Münchehagen am 10. März in die Saison. Im Laufe der nächsten Monate sei „Großes geplant“, wie eine Sprecherin des Erlebnisparks verriet. Sie hielt sich jedoch mit konkreten Angaben noch bedeckt. Die Preise bleiben zum Vorjahr stabil.

Familienpark Sottrum

Eine differenzierte Meinung über unsere neuen wilden Nachbarn, die Wölfe, können sich Kinder, Erwachsene und Fachleute auf der Wolfsausstellung im Familienpark Sottrum bilden. Informationen, Bilder und ­Humor – das ist dabei das Geheimrezept. Ab April ist auch eine Ausstellung über Wale geplant. Man ist „absolut zufrieden“ mit dem vergangenen Jahr. Die Sommersaison hat voriges Wochenende begonnen. Lediglich die Preise für Familienjahreskarten ­haben sich um fünf Euro erhöht.

Jaderpark in der Wesermarsch

Auch der Jaderpark im Landkreis Wesermarsch startete am vergangenen Wochenende in die neue Saison. Der Winter wurde genutzt, um die beiden etwa 20 Jahre alten elektronischen Theater zu restaurieren. Da in der Vergangenheit große Investitionen getätigt wurden, hoffen die Betreiber auf einen guten Sommer.

In den letzten Jahren besuchten den Betreibern zufolge etwa jeweils 200.000 Menschen den Jaderpark. Einzelpreise für Kinder und Erwachsene sind um einen Euro teurer geworden, Geburtstagskinder haben freien Eintritt.

Serengeti-Park Hodenhagen

Mit neuen Attraktionen öffnete der Serengeti-Park Hodenhagen am Sonnabend seine Pforten. Neben lebendigen Tieren können Gäste nun auch Dinosaurier bestaunen oder in Speedbooten mit 300 PS den Adrenalinpegel in die Höhe treiben.

Mehr zum Thema Neuheiten in Deutschlands Freizeitparks Ende März eröffnet in den meisten großen Freizeitparks in Deutschland die Sommersaison. Dabei ... mehr »

Etwa 720.000 Menschen statteten dem Serengeti-Park 2017 einen Besuch ab, nach Angaben des Parks aufgrund der verregneten Sommerferien etwas weniger als im Jahr zuvor. Da jedoch insbesondere die Anfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten steigt, wurde in mehr Lodges investiert. Die Einzelpreise erhöhen sich um zwei Euro.

Tier- und Freizeitpark Thüle

Das „Njordland“, eine große Spielanlage rund um die Welt der Wikinger, soll neue Gäste in den Tier- und Freizeitpark Thüle locken. Dieser ist seit Montag geöffnet. Im Sommer wird die 1,2 bis 1,5 Millionen Euro teure Attraktion voraussichtlich fertiggestellt. Der Park konnte steigende Besucherzahlen verbuchen.

Magic Park Verden

Magie möchte man im Magic Park Verden mit einem Riesenlabyrinth, einer Teppichrutsche und einer neu eingeübten Zaubershow in den Freizeitpark für die Kleineren bringen. Die Preise bleiben stabil. Aufgrund von Frost hat sich der Saisonstart auf diesen Sonnabend verschoben.

Rasti-Land Salzhemmendorf

Auch das Rasti-Land in Salzhemmendorf kann wieder besucht werden. Ab Mai steht Kindern dann auch die neue Attraktion des Parks, ein Wasserspielplatz mit Brückenturm, für Spiel und Spaß zur Verfügung. Die Preise haben sich laut der Sprecherin des Parks leicht erhöht. Gestiegen seien auch die Besucherzahlen. Zusammen mit dem dazugehörigen Indoor-Freizeitpark „Kids-Dinoworld“ habe das Rasti-Land 2017 etwa 400.000 Gäste gehabt.