Außerdem setze er auf die Experimentierfreude und Kreativität des Bistums und werde Laien und Frauen verstärkt in die Kirchenarbeit einbinden. Noch arbeitet Wilmer (56) als Ordenspriester in Rom, am 1. September wird er als neuer Hildesheimer Bischof in sein Amt eingeführt.

In den Wochen davor will Wilmer mit jungen Erwachsenen durch das Bistum pilgern, „damit sie mir sagen, was hier in Zukunft passieren muss“. Jungen Menschen müsse man zuhören und sie ernst nehmen, damit sie aktiv werden. „Junge Leute sind nicht nur die Kirche von morgen, sondern auch von heute.“ Vor seiner Ordensarbeit in Rom unterrichtete Wilmer unter anderem als Lehrer in Meppen, Vechta und zeitweise auch in der New Yorker Bronx. „Ich bin ein leidenschaftlicher Pädagoge“, sagte er.

Bei seinem ersten Kameraauftritt wirkte Wilmer erst etwas steif, spätestens als der gebürtige Emsländer aber auf Bitten der Reporter seine Plattdeutschkenntnisse unter Beweis stellte, zeigte er sich in seiner neuen Umgebung in seinem Element. Seine Bodenhaftung wird ihm bei seiner ersten Tour durchs Bistum helfen, bei der er die Sorgen und Hoffnungen der Menschen erfragen will. Die Herausforderungen – schrumpfende Finanzen und Mitgliederzahlen sowie das steigenden Desinteresse der Menschen an der Kirche – seien in Hildesheim nicht anderes als in anderen deutschen Bistümern, sagte Wilmer. Auch vor diesem Hintergrund sei ihm die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche sehr wichtig.

Wilmer tritt im Herbst die Nachfolge von Altbischof Norbert Trelle an, der im vergangenen Jahr mit Erreichen des 75. Lebensjahrs abgetreten war. Das Bistum im überwiegend protestantischen Norden umfasst 119 Pfarrgemeinden mit rund 611 000 Katholiken.