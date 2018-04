Dank des warmen Frühlingswetters lauern wieder Zecken im Gras und Unterholz. Die von ihnen übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) breitet sich auch im Norden Deutschlands aus. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)

Von März bis Oktober ist Zeckenzeit: Das niedersächsische Landesgesundheitsamt rät dazu, sich mit Insektensprays vor den lästigen Blutsaugern zu schützen und nach Aufenthalten in der Natur den Körper abzusuchen.

Die Parasiten können tückische Krankheiten wie die Lyme-Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. "Nicht nur Wälder, sondern auch naturbelassene Gärten, aufgeräumte Gärten und Parkanlagen stellen Zeckenbiotope dar", sagte der Virologe Masyar Monazahian am Donnerstag in Hannover.

Impfschutz ggen FSME möglich

Gegen die von Bakterien ausgelöste Erkrankung Borreliose gibt es keinen Impfschutz, gegen FSME schon. FSME kann zu Hirnhautentzündung und bleibenden Lähmungen führen.

Wer jetzt seine Urlaubsreise plane, solle sich unbedingt informieren, ob das Reiseziel in einem FSME-Risikogebiet liegt, sagte der Experte vom Landesgesundheitsamt. Diese sind unter anderem Süddeutschland, Südostdeutschland, Österreich, Osteuropa und Skandinavien. Aber auch im Norden sind 18 FSME-Fälle seit 2002 bekannt geworden, davon neun in den Jahren 2016 und 2017. Zudem untersucht das Gesundheitsamt jährlich etwa 900 niedersächsische Förster, hier gab es 18 zusätzliche FSME-Fälle, die von den Betroffenen allerdings gar nicht als solche identifiziert wurden.

20 Prozent sind gegen FSME geimpft

Eine Infektion in Niedersachsen sei nicht völlig auszuschließen, allerdings sehr unwahrscheinlich, sagte Monazahian. Laut Robert-Koch-Institut ist Niedersachsen noch kein FSME-Risikogebiet. Wer sich in Beruf und Freizeit viel in der Natur aufhalte, sollte eine Impfung in Betracht ziehen, sagten die Experten in Hannover. Bundesweit sind etwa 20 Prozent der Bevölkerung gegen FSME geimpft, in Österreich sind es 80 Prozent.

Die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung in Deutschland ist die Lyme-Borreliose. Laut Schätzungen gibt es jedes Jahr Zehntausende Neuerkrankungen. Dagegen erkranken nur 250 bis 500 Menschen jährlich an FSME. In Niedersachsen wurden 2011, 2016 und 2017 Fälle aus dem Landkreis Nienburg gemeldet. Auch im Landkreis Celle, im Landkreis Emsland bei Lingen und Landkreis Hildesheim traten FSME-Fälle auf.

Borreliose verläuft zunächst wie grippaler Infekt

Eine Borreliose können die Betroffenen meist an einer Rötung rund um den Zeckenstich erkennen, die sich auch noch sechs Wochen später bilden kann. In 90 Prozent der Fälle verlaufe die Krankheit wie ein grippaler Infekt mit Fieber und Gelenkbeschwerden, sagte Helmut Eiffert von der Universitätsmedizin Göttingen. Bei zehn Prozent der Patienten sei in einer zweiten Phase auch das Nervensystem betroffen, etwa in Form einer Hirnhautentzündung.

Der Amtsarzt Mustafa Yilmaz von der Region Hannover appellierte, rechtzeitig vor einer Reise in ein FSME-Risikogebiet an die Impfung zu denken. "FSME kann lebensgefährlich werden. Es gibt keine Therapie dagegen", betonte er. "Um einen sicheren Schutz zu erreichen, sind mindestens zwei Impfungen im Abstand von zwei Wochen notwendig." (dpa)