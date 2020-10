Landkreis Osterholz. Das Phänomen des abendlichen Schlafplatzeinfluges der in der Hammeniederung und der Breddorfer Niederung rastenden Kraniche und Gänse ist ein Naturschauspiel. Nun bietet die Biologische Station Osterholz (Bios) wieder die Gelegenheit, an jeweils dreieinhalbstündigen Ausflügen teilzunehmen. Freie Plätze gibt es noch am Sonntag, 11. Oktober, unter der Leitung von Jonas Linke. Start ist um 15.45 Uhr. Weitere Möglichkeiten, die Kraniche zu beobachten, gibt es am Donnerstag, 29. Oktober, Sonnabend, 31. Oktober, und am 1. November jeweils ab 14.15 Uhr. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass wetterfeste Kleidung und ein Fernglas notwendig sind. Mit Fahrgemeinschaften geht es erst zur Beobachtung ins Breddorfer Moor, danach zum Schlafplatz im Günnemoor. Die ­Kosten betragen neun Euro, Anmeldungen unter Telefon 0 47 91 / 9 65 69 93.