Evakuierung in Delmenhorst: 5000 Menschen in Sicherheit gebracht, Bahnverkehr fällt teils aus

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fünf Zentner schwere Bombe entschärft

Esther Nöggerath

Delmenhorst. Große Aufregung um eine dann doch gar nicht so große Bombe: In Delmenhorst herrschte am Freitag Ausnahmezustand, weil im Osten der Stadt ein fünf Zentner schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste. Rund 5000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, weil das Gebiet in einem Radius von 1000 Metern um die Fundstelle an der Langenwischstraße herum evakuiert wurde.