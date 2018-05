Delmenhorst. Große Aufregung um eine dann doch gar nicht so große Bombe: In Delmenhorst herrschte am Freitag Ausnahmezustand, weil im Osten der Stadt ein fünf Zentner schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste. Rund 5000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, weil das Gebiet in einem Radius von 1000 Metern um die Fundstelle an der Langenwischstraße herum evakuiert wurde. Von der Räumung betroffen waren unter anderem auch ein Altenheim, zwei Kitas sowie zwei Grundschulen.

Letztendlich verlief aber alles reibungslos. Ab 8 Uhr begann die Evakuierung des Bereichs, die Straßen wurden abgesperrt und die Menschen, die sich nicht ohnehin schon selbst aus der Gefahrenzone gebracht hatten, wurden mit Bussen in eingerichtete Notunterkünfte gebracht.

Parallel bereitete sich der Kampfmittelräumdienst an der Langenwischstraße auf die Entschärfung der Bombe vor und arbeitete sich Stück für Stück zu dem amerikanischen Geschoss mit Front- und Heckzünder in der Erde vor. Die eigentliche Entschärfung der Bombe ging dann doch relativ schnell, gut eine Stunde dauerte es, dann konnte gegen 14 Uhr Entwarnung gegeben werden. „Die Zünder waren in sehr gutem Zustand, es gab keine Deformierungen im Gewinde, sodass sie sich relativ einfach losdrehen ließen“, berichtete Sprengmeister Hans Mohr kurz nach der Entschärfung vor Ort. Nachdem die Zünder entfernt worden waren, konnten diese kontrolliert gesprengt werden.

Die Bombe wurde nach der Entschärfung abtransportiert und nach Munster in einen entsprechenden Entsorgungsbetrieb gebracht, wo sie auseinander genommen und der Sprengstoff herausgeschnitten wird. „Das Ganze war keine große Herausforderung, weil alles gut vorbereitet war.“

Betroffen von dem Einsatz war unter anderem auch der Bahnverkehr von Delmenhorst nach Bremen, der für zwei Stunden eingestellt werden musste. Auch der Flugverkehr nach Bremen war davon beeinflusst. Zwei Flüge mussten ausfallen, andere wurden umgeleitet, weil sich das gesperrte Gebiet in der Einflugschneise befand.