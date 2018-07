Lebensgefährlich verletzt

Fünfjähriger bei Oyten angefahren

Henry Burchards

Ein Fünfjähriger war am Montag mit Bekannten in Sagehorn im Landkreis Oyten unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde. Die Ermittlungen dauern an.