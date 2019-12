Der Bau in Blender ist fast abgeschlossen. Noch in diesem Jahr soll das Bauwerk von den Behörden abgenommen werden. (Björn Hake)

In Deutschland muss man lange suchen, um das zu finden, was derzeit in der Gemeinde Blender (Landkreis Verden) entsteht. In dem Gewerbegebiet Holtum-Marsch wird ein Pferdekrematorium gebaut, also ein Ort, an dem Pferdebesitzer ihr totes Tier kremieren lassen können, um dann die Asche wieder mit nach Hause zu nehmen. Solch ein Krematorium gibt es bisher deutschlandweit nur einmal, in Schwäbisch Hall. Dort hat das Ehepaar Sandra und Jochen Lutz von der Firma „dank & treu“ 2017 das erste Pferdekrematorium in Deutschland gebaut – nun werden sie auch im Norden der Republik ansässig.

Die Nachfrage nach solch einem Angebot scheint da zu sein. „Wir sind oft in Niedersachsen, um tote Pferde abzuholen und nach Schwäbisch-Hall zu bringen“, sagt Geschäftsführerin Sandra Lutz. Diese langen Wege müssen Pferdebesitzer aus der Region sowie die Mitarbeiter des Unternehmens künftig nicht mehr auf sich nehmen.

Mehr zum Thema Bauprojekt Pferdekrematorium in Blender steht Die Arbeiten am deutschlandweit zweiten Pferdekrematorium, das in Blender entsteht, sind fast ... mehr »

„Wir sind zeitlich im Plan. Der Aufbau der Ofenanlage und Filteranlage verlief schneller als gedacht und ist in den letzten Zügen. Beim Gebäude ist innen auch alles im Zeitplan“, sagt Sandra Lutz. „Wir werden noch vor Weihnachten die Abnahme durch die Behörde haben und können dann mit dem Betrieb starten.“

Rauchentwicklung und Schadstoffe als Kritikpunkte

Ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Realisierung des Projektes in der kleinen Gemeinde der Samtgemeinde Thedinghausen aber nicht. Vor allem bei den Anwohnern musste Überzeugungsarbeit geleistet werden. Eine große Sorge der Kritiker war im Vorfeld unter anderem die Rauchentwicklung durch die Verbrennung der Tiere und dass mögliche Schadstoffe in die Luft gelangen könnten. Das Ehepaar Lutz hatte aber stets betont, dass im Betrieb modernste Filtertechnik eingesetzt werde und man sich an die rechtlichen Vorgaben halten werde. „Es gibt auch keine Geruchsbelästigung und Rauch ist auch nicht zu sehen.“

Dennoch bekam das Ehepaar zu Beginn ordentlich Gegenwind. Im November 2018 waren rund 100 Besucher zu einer ersten Infoveranstaltung ins Schützenhaus Holtum-Marsch gekommen. Die Stimmung war seinerzeit durchaus angespannt, Anwohner argumentierten teils emotional. Im April dieses Jahres trafen die Verantwortlichen des Projektes und die Kritiker beim Erörterungstermin im Verdener Kreishaus aufeinander. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Aufregung schon wieder etwas gelegt. Und so kam es, dass im Mai dieses Jahres der erste Spatenstich gesetzt wurde. Mittlerweile steht das Projekt kurz vor der Vollendung. Insgesamt investiert das Ehepaar rund 2,2 Millionen Euro in den Standort im Gewerbegebiet in Holtum-Marsch.

Mehr zum Thema Bauprojekt in Blender Pferdekrematorium genehmigt Grünes Licht für das geplante Pferdekrematorium in Blender: Der Firma „dank & treu“ aus Schwäbisch ... mehr »

Bereits seit 2003 arbeitet das Ehepaar Lutz in dieser Branche. 2003 eröffnete es ein Humankrematorium, dann folgte eines für Haustiere – und seit 2017 eben auch eines für Pferde. Möglich macht das eine Gesetzesänderung, wie Sandra Lutz erläutert. „Bis 2017 war die Kremierung eines Pferdes in Deutschland gar nicht zulässig. Der gängige Weg nach dem Tod eines Pferdes war die Tierkörperbeseitigung.“ Pferdebesitzer hätten Lutz zufolge daher in die Schweiz oder die Niederlande fahren müssen, um ihre Tiere einäschern zu ­lassen.

Was die Menschen mit der Asche dann machen würden, sei ganz unterschiedlich. „Einige vergraben sie im Garten, andere stellen sie an einen Platz, wo das Tier sonst oft war – das kann dann jeder selbst für sich entscheiden“, erklärt die Geschäftsführerin.

Die Einäscherung eines Pferdes, je nach Größe, dauere vier bis acht Stunden. Das heißt, dass am Standort in Blender künftig maximal ein Pferd oder zwei kleine Ponys pro Tag eingeäschert werden können. Die Nachfrage von Pferdebesitzern, die ihre toten Tiere nach Blender bringen wollen, ist laut Sandra Lutz schon jetzt hoch. „Es gibt bereits viele Anfragen“, erzählt sie.