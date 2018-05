Berufung

Gaffer-Prozess neu aufgerollt

Anna Zacharias

Stade. Das Landgericht Stade befasst sich seit Donnerstag erneut mit einem Unfall in einer Eisdiele in Bremervörde. Das Amtsgericht hatte drei Brüder vor einem Jahr zu geringen Geldstrafen sowie in einem Fall zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe verurteilt.