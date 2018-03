Peer Beyersdorff, Geschäftsführer des Breitband-Kompetenzzentrums, will Niedersachsens Landkreisen zu schnellerem Internet verhelfen. (Christian Kosak)

„Wir befinden uns jetzt mitten in einer Ausbauwelle“, sagt Peer Beyersdorff und fügt hinzu: „Es wurde aber auch Zeit.“ Der Geschäftsführer des niedersächsischen Breitbandkompetenzzentrums hatte in den vergangenen Wochen und Monaten viel damit zu tun, die Landkreise und kreisfreien Städte beim staatlich geförderten Ausbau der Glasfasernetze zu unterstützen.

Bund und Land haben für die nächsten Monate enorme Zuschüsse bereitgestellt, um den kommunalen oder kommerziellen Anbietern die Erschließung ländlicher Gebiete schmackhaft zu machen. Wegen der hohen Kosten, die zu vier Fünfteln vom Tiefbau verursacht werden, rechnet sich der Breitbandausbau in dünn besiedelten Gebieten meist nur, wenn es staatliche Hilfen gibt.

Die Kartellwächter in Bonn und Brüssel achten ebenso wie die Betreiber darauf, dass es dabei nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Und da die Bundes- und die Landesebene mit jeweils eigenen Förderrichtlinien beteiligt sind, wird die Glasfaser-Versorgung in einem Flächenland wie Niedersachsen endgültig zur höheren Mathematik. Die Koordinatoren in den Kreishäusern, von wo zuletzt die meisten Anfragen kamen, können ein Lied davon singen.

Die Antragsteller wissen, dass Peer ­Beyersdorff ein wesentliches Planungsinstrument in Händen hält: den sogenannten Infrastrukturatlas. Seit seiner Gründung vor zehn Jahren hat das Zentrum am Rande von Osterholz-Scharmbeck in mühsamer Kleinarbeit eine wertvolle Datensammlung aufgebaut. Sie besagt, wo welche Leitungen liegen oder in naher Zukunft verlegt werden sollen.

Vom großen Strang bis zur kleinen Ader: Im Breitbandzentrum laufen die Informationen für Niedersachsen zusammen. Für Kupfer-, Glasfaser- und TV-Kabel ebenso wie für das LTE-Mobilfunknetz. Interessierte Provider müssen ihr Material zu Reichweiten und Bandbreiten offenlegen, wenn sie Ausschreibungen gewinnen oder Beihilfen ergattern wollen.

Das Zentrum macht sich das zunutze, ist gleichzeitig auch Brückenbauer und Vermittler. Weil Beyersdorff und seine mittlerweile zwölf Mitarbeiter zählende Mannschaft eine staatliche Stelle sind, genießen sie das Vertrauen der Telekommunikationsunternehmen. Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium und der Landkreis Osterholz waren 2008 bundesweit die ersten, die fürs schnelle Internet ein eigenes Kompetenzzentrum auf die Beine stellten.

Ein Riesenthema in Niedersachsen

Inzwischen haben Beyersdorff und seine Leute auch öffentliche W-Lan-Hotspots kartiert. Der Atlas mit landesweit 8000 Einwahlpunkten, darunter 1600 geförderte Freifunk-Angebote, wird in Kürze veröffentlicht. Es gibt ein sogenanntes Leerrohr-Kataster sowie den Breitbandatlas als Abbild des Istzustands, das durch Online-Befragungen und die Erhebung frei zugänglicher Daten ständig auf dem aktuellen Stand gehalten wird. „Unser Atlas ist detaillierter als der des Bundes“, behauptet Beyersdorff.

Angedockt an das Gründerzentrum des Landkreises, ist sein Büro der operative Arm der sogenannten Breitbandinitiative Niedersachsen, zu der sich Wirtschaft- und Agrarministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landkreis Osterholz zusammengetan haben. „Breitband ist jetzt ein Riesenthema in Niedersachsen“, sagt der Zentrumsgeschäftsführer.

Er verweist auf den für Sommer angekündigten „Masterplan Digitalisierung“ der Landesregierung, mit dem bis 2022 eine Milliarde Euro an Landesmitteln unter anderem in den Glasfaserausbau sowie in E-Government und E-Health gepumpt werden soll.

Mehr zum Thema Was die Groko zur Digitalisierung plant Experten fordern von der Groko vor allem mutige Schritte bei der Förderung des Breitbandausbaus auf ... mehr »

Und dann ist da ja noch die aktuelle Ausbaurunde, bei der es in Niedersachsen um 715 Millionen Euro an Fördermitteln geht, verteilt auf landesweit 47 Projekte: Bund, Land, Kreise und Kommunen wollen damit für 300.000 neue Glasfaser-Anschlüsse sorgen; knapp die Hälfte davon reicht bis zum einzelnen Gebäude, der etwas größere Teil bis zum nächsten Kabelverzweiger – nur oder immerhin. Insgesamt werden mehr als 942 Millionen Euro verbuddelt.

„Das ist ein Kraftakt, aber damit sind wir natürlich längst nicht am Ziel“, sagt Peer Beyersdorff. Es werde nun entscheidend darauf ankommen, wie schnell die neue Bundesregierung das Thema anpackt – und Kompetenzen an die Länder gibt, ohne dabei den Geldhahn zuzudrehen. Die bisherigen Doppelstrukturen und die bürokratischen Verfahren seien lähmend gewesen, sagt Beyersdorff.

Bei einer neuen Förderrunde müsste auch die sogenannte Aufgreifschwelle erhöht werden: Aktuell darf laut EU-Vorgabe nur dort gefördert werden, wo noch keine Bandbreite von 30 Megabit pro Sekunde erreicht wird.„Ein Land wie Schweden hat einfach zehn Jahre früher angefangen“, stellt der Breitband-Fachmann fest. Beim Glasfaser-Kongress im spanischen Valencia hat er sich im Februar mit Fachleuten über die aktuellen Anschlussquoten ausgetauscht. Ergebnis: Spitzenreiter Lettland hat 50,6 Prozent Haushaltsabdeckung. Kunststück, sagt Beyersdorff: Die Hälfte aller Einwohner lebt in Riga, da sind die Wege kurz.

Schlusslicht Österreich

Die Schweden aber bringen es als Zweitplatzierte auf 43,4 Prozent, während Deutschland gleichauf mit Italien bei 2,3 Prozent liegt. Der EU-Durchschnitt beträgt 13,9 Prozent. Weit besser schneiden Länder wie Kasachstan oder Weißrussland ab. Das Schlusslicht ist Österreich (1,1, Prozent), noch hinter Serbien, Kroatien und Irland.

Wie schnell Deutschland aufholt, wird nach Einschätzung von Beyersdorff unter anderem von der geplanten Versteigerung von Mobilfunk-Lizenzen der nächsten Generation abhängen. Die neuen Sende- und Empfangsanlagen nach dem sogenannten 5-G-Standard werden wegen der großen Datenmengen künftig zwingend eine Glasfaser-Anbindung haben müssen. Die Frage wird sein: Knüpft der Bund die Frequenzvergabe an hohe Auflagen wie den weiteren Breitband-Ausbau auch in der Fläche, dann wird er bei der Auktion nicht so viel Geld erlösen können wie bei einem großzügigeren Vorgehen.

„Es macht einen großen Unterschied, ob der Bund 97 Prozent der Haushalte vorschreibt oder 97 Prozent der Fläche.“ Im ersten Fall bleiben naturgemäß größere Funklöcher und weißen Flecken. Der Bund will eine Einnahme in zweistelliger Milliardenhöhe erzielen. Sollte es so kommen, dann wird Beyersdorffs Breitband-Zentrum weiterhin viel Arbeit haben – und auch in den kommenden Jahren damit befasst sein, das digitale Gefälle zwischen Stadt und Land möglichst zu verringern.