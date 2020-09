Laut Landesbranddirektor Jörg Schallhorn ist in den vergangenen beiden Jahren jeweils 30 mal so viele Waldfläche verbrannt wie im Jahresschnitt der beiden Jahrzehnte zuvor. (Philipp Schulze /dpa)

Der Klimawandel macht den Feuerwehren in Niedersachsen zunehmend zu schaffen. „Die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden nimmt deutlich zu“, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. Laut Landesbranddirektor Jörg Schallhorn ist in den vergangenen beiden Jahren jeweils 30 mal so viele Waldfläche verbrannt wie im Jahresschnitt der beiden Jahrzehnte zuvor. Mit neuen Spezialfahrzeugen wie geländegängigen Tankwagen will sich das Land weiter wappnen.

2,5 Millionen Euro jährlich zusätzlich seien ab dem laufenden Haushalt für die Beschaffung vorgesehen, berichtete Pistorius bei der Präsentation des Jahresberichts der Feuerwehren für 2019. Aber schon jetzt habe man „eines der besten Frühwarnsysteme in ganz Deutschland“, beruhigte der Ressortchef. So würden die besonders gefährdeten Gebiete wie die Lüneburger Heide mit einem flächendeckenden Netz an festen Kameras sowie mit Flugzeugen aus der Luft überwacht. „Aufkeimende Brände werden früh erkannt und schnell gelöscht.“

Mit anderen Wetterkapriolen hatten die 3242 Ortsfeuerwehren und die elf Berufsfeuerwehren im vergangenen Jahr dagegen weniger zu tun. Die Zahl der Starkregen-Ereignisse und heftigen Stürme nahm gegenüber 2018 ab. Folge: Die Feuerwehrleute mussten weniger zum Leerpumpen von Kellern und Räumen von Straßen ausrücken. So sank die Zahl der „technischen Hilfeleistungen“ gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent auf 57.679. Sie machten damit aber immer noch mehr als die Hälfte aller 107 615 Einsätze insgesamt aus.

Rückläufig waren auch die klassischen Brandeinsätze – von 26 364 im Jahr 2018 auf 23.869 in 2019. Erfreulich: Bei dem Großteil der Feuer handelte es sich um Entstehungs- und Kleinbrände, die die Kräfte meist schnell mit normalen Feuerlöschern oder anderen Kleingerät zum Ersticken bringen und so größere Schäden verhindern konnten. „Das ist dem schnellen und effektiven Eingreifen der Feuerwehren sowie dem gut funktionierenden Alarmierungssystem mit dem bekannten Notruf 112 zu verdanken“, heißt es in dem Bericht. Typisches Beispiel ist danach „Essen auf Herd“, das den Alarm eines Rauchwarnmelders auslöst. Der Einsatz der Feuerwehr beschränkt sich dann oft auf das Öffnen der Wohnungstür, Ablöschen der Lebensmittelreste und Belüften der Räume.

Weniger Fehlalarme von Rauchwarnmelder

Dass die Rauchwarnmelder vielfach auch für blinde Alarme verantwortlich sind, wollte der Landesbrandchef nicht verschweigen. „Aber das ist deutlich besser geworden“, betonte Schallhorn und verwies auf eine intensivere Wartung der Geräte und ein gestiegenes Bewusstsein der Bevölkerung für einen rechtzeitigen Batteriewechsel. In der Tat: 2019 sank die Zahl der Fehlalarme um 18 Prozent auf 14.175.

Einen Anstieg um 25 auf 402 gab es dagegen bei den böswilligen Alarmen, wenn also jemand ohne Grund einen Feuermelder betätigt hatte. „Es ist verwerflich, wenn man Rettungskräfte, Feuerwehr oder Polizei unter Vorspiegelung falscher Tatsachen quasi zum Spaß zu einem Einsatz ruft“, kritisierte Pistorius. Der Minister verwies darauf, dass dies für die Übeltäter auch richtig teuer werden könne. Vorsätzliche Brandstiftungen gehen laut Schallhorn „kontinuierlich zurück“ – nicht zuletzt deshalb, weil sich ein „heißer Abbruch“ zum Kassieren der Versicherungssumme wegen des hohen Entdeckungsrisikos nicht mehr lohne.

Die Zahl der aktiven, ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute sank leicht um 382 auf 126.596. „Das ist aber nicht besorgniserregend“, meinte der Ressortchef. Mit einer Gesetzesnovelle werde das Land den Einsatz für die Sicherheit noch attraktiver machen, kündigten Pistorius und Schallhorn an. Dabei gehe es unter anderem um eine bessere Absicherung bei Einsätzen und eine Erleichterung für die Freistellung vom Job etwa auch bei Fortbildungen für die ehrenamtlichen Brandschützer.

Als besonders positiv werteten der Minister und sein Branddirektor, dass der Anteil weiblicher Feuerwehrleute weiter gestiegen ist – und zwar auf jetzt 12,4 Prozent. Damit stehe Niedersachsen im Vergleich der meisten anderen Länder, die unter zehn Prozent lägen, sehr gut da. Lobenswert sei auch das erneute Wachstum bei den Kinder- und Jugendfeuerwehren mit einem Plus von 1005 auf 44 800 Mädchen und Jungen. Dies sichere den Zusammenhalt und stärke die Hilfsbereitschaft, sagte Pistorius. Damit erfüllten die Nachwuchs-Brandbekämpfer eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Die 2012 geschaffene Kinderfeuerwehr steht Jungen und Mädchen ab sechs Jahren, die Jugendfeuerwehr ab zehn Jahren offen. Echte Einsätze sind allerdings erst ab 16 Jahren möglich.