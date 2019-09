Die Landesregierung möchte die niedersächsischen Interessen bei der niederländischen Planung zur Erdgasförderung im Wattenmeer vor Borkum verteidigen. (WAGNER/DPA)

Niedersachsens SPD/CDU-Landesregierung steht dem Projekt direkt vor der eigenen Küste kritisch bis ablehnend gegenüber, verhindern kann sie es aber wohl nicht: Das niederländische Unternehmen One-dyas will auf holländischem Hoheitsgebiet 15 Kilometer vor der Insel Borkum eine Förderplattform errichten und von dort aus auch im Nationalpark Wattenmeer 20 bis 25 Jahre lang Erdgas gewinnen. Die Tiefbohrungen sollen nur 500 Meter von der deutschen Grenze entfernt erfolgen; die unterirdischen Lagerstätten erstrecken sich zwei bis drei Kilometer nordwestlich von Borkum auf deutsches Gebiet und sollen mit einer Querbohrung von Holland aus ebenfalls ausgebeutet werden.

„Verfahrensführend ist nicht das Land Niedersachsen, sondern das sind niederländische Behörden“, erklärte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag im Landtag. Das Landesbergamt (LBEG) müsse zwar über entsprechende Anträge entscheiden, habe dabei aber keine Ermessensspielräume. „Die zugrunde liegenden bergrechtlichen Vorschriften sind weitestgehend bundesrechtliche Vorgaben. Das Land kann hier gerade nicht nach seinen eigenen Vorstellungen Änderungen vornehmen“, bedauerte er.

Man werde aber alles versuchen, Beeinträchtigungen für Natur und Tourismus so klein wie möglich zu halten. „Ich teile die Sorgen und Bedenken der Anwohner“, betonte Althusmann. Zuvor hatten sich schon Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olas Lies (beide SPD) den betroffenen Kommunen an der Küste ihre Unterstützung zugesagt. „Das sind alles nur Lippenbekenntnisse“, kritisierte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz. Die Niederlande setzen verstärkt auf eine Offshore-Förderung, nachdem ein vorzeitiger Ausstieg aus der Gasgewinnung im Erdbeben-gefährdeten Raum Groningen beschlossen wurde.

In einer von der Grünen-Fraktion beantragten Fragestunde zählte Althusmann mögliche Auswirkungen des Gasprojekts für das Unesco-Weltnaturerbe auf: Lärm, Veränderungen der Geomorphologie, Bodenabsenkungen, Sedimentrückgänge auf den Vorstränden der benachbarten Inseln. „Durch die notwendigen Rammarbeiten könnten die besonders geschützten Schweinswale und Robben innerhalb der Schutzgebiete und außerhalb gestört werden“, erläuterte der Minister. „Des Weiteren haben die notwendigen Bodenbewegungen am Meeresboden Auswirkungen auf den Lebensraum von Muscheln, Fischen und diversen Kleinlebewesen.“

Diese drohenden Verunreinigungen des Meerwassers durch giftige Bohrschlämme und mögliche Gefahren für den Schiffsverkehr durch die 50 Meter hohe Plattform müssten die Behörden im Laufe der diversen Genehmigungsverfahren prüfen. „Es ist noch keine Entscheidung getroffen worden“, wiederholte Althusmann beschwörend. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass ein deutsches Veto gegen die Anträge der niederländischen Förderfirma nur unter ganz engen Voraussetzungen möglich sei.

Zwei Verfahren laufen derzeit auf deutscher Seite beim niedersächsischen Bergamt: Ein Antrag von One-dyas zielt auf die Bewilligung, in den deutschen Lagerstätten Bodenschätze aufzusuchen und zu gewinnen. Ein positiver Bescheid erlaube aber nicht automatisch die eigentlichen Bohrungen, versicherte der Minister. Der zweite Antrag betrifft die Zulassung eines Betriebsplans für akustische und seismische Untersuchungen der potenziellen Lagerstätten. Auch hier, so Althusmann, bedeute ein Ja des LBEG „noch keinerlei Vorentscheidung“. So habe das niederländische Unternehmen bislang auch noch keine Genehmigung für die Querbohrung über die Grenze nach Deutschland erhalten.

Einen kleinen Trost hatte das Ministerium immerhin parat. Sollte die Gasgewinnung auf niedersächsischer Seite erlaubt werden, hätte das Land Anspruch auf die für Gas und Öl übliche Förderabgabe. Allerdings müssten die beiden Länder dazu wohl noch ihren genauen Grenzverlauf in der Nordsee klären. „Hier gibt es in der Tat eine gewisse Unsicherheit“, musste Ressortchef Althusmann auf die Frage von FDP-Fraktionsvize Jörg Bode zugeben. 2018 hatten die Gas- und Öl-Unternehmen insgesamt 160 Millionen Euro Förderabgaben an Niedersachsen zu bezahlen. Allerdings flossen diese Einnahmen zum großen Teil in den Länderfinanzausgleich, unterm Strich blieben für das Land rund 30 Millionen Euro übrig.

Den von der Grünen-Abgeordneten Imke Byl geforderten baldigen Ausstieg aus der klimaschädlichen Gasförderung lehnte Althusmann ab. Nach dem eingeläuteten Ende der Atomenergie und dem bevorstehenden Kohleausstieg sei Gas als halbwegs saubere Brückentechnologie unverzichtbar, bis man vollständig auf erneuerbare Energien umstellen könne. Dieses Gas müsse man dann aber auch hierzulande fördern, um nicht völlig von Importen abhängig zu sein. Der Minister verwies zudem auf die wirtschaftliche Bedeutung der Branche für das Land. 8300 Mitarbeiter seien dort direkt beschäftigt; zusammen mit der Zulieferer-Industrie und den Dienstleistern seien es sogar 16 000 Jobs.