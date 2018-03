Andreas Gießler, Erfinder der Alarmplane für Lastwagen, mit einem Draht – einer der Lebensadern seines akustischen Warnsystems. Das soll anschlagen, sobald Ladungsdiebe, die Plane aufschlitzen. Vor ein paar Tagen hat Gießler das System zum weltweiten Patent angemeldet. (dpa)

Immer öfter machen Niedersachsen als Erfinder von sich reden: Entwickler und Unternehmen haben 3699 Patente im Jahr 2016 angemeldet, 2015 waren es 3486 und im Jahr davor 3137. Ein Trend, der sich fortsetzen könnte.

Zum mittlerweile 18. Oldenburger Patent- und Markenforum vor wenigen Tagen sind rund 70 Anmeldungen bei Anika Merle Sager eingegangen. „Eine gute Resonanz“, sagt die Referentin für Innovationen bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Gemeinsam mit der Handwerkskammer, einer Patenanwaltskanzlei, der Förderbank des Landes und dem Erfinderzentrum Norddeutschland wollte die IHK Erfindern einen Überblick über Beratungsmöglichkeiten und Förderprogramme verschaffen. Doch das ist erst der Anfang auf dem Weg zur Vermarktung einer vermeintlich guten und neuen Idee.

Andreas Gießler aus Geestland (Landkreis Cuxhaven) hat den Weg von der Idee bis zur Produktionsreife und vor allem bis zur Patentanmeldung gerade hinter sich und weiß von Fallstricken zu berichten. Die von ihm entwickelte Alarmplane, mit deren Hilfe Frachtdiebstähle verhindert werden sollen, stieß in der Speditionsbranche auf großes Interesse. Im März 2017 hat er das Gebrauchsmuster seiner „Sicherung für Fahrzeugaufbauten“ beim Patent- und Markenamt im München eintragen lassen – noch als angehender Wirtschaftsingenieur und Student im Fachbereich Transportwesen und Logistik an der Hochschule Bremerhaven.

Ein Schritt nach dem anderen

Heute ist Gießler froh, dass er vorsichtig war und einen Schritt nach dem anderen gemacht hat. „Ehe man sich mit jemandem über die Sache unterhält, sollte man sich eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lassen“, sagt er. „Und auch auf Einladungen in Talkshows reagiert man besser erst mal zurückhaltend, solange nicht alle Rechte geklärt und gesichert sind.“ Seit der Gebrauchsmusteranmeldung habe er vier Gerichtsverfahren gegen Nachahmer anstrengen müssen und einstweilige Verfügungen erwirkt.

Da setzen auch die IHK und die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg an. Beim Patent- und Markenforum sei es vor allem darum gegangen, einen geschützten Raum zu schaffen, sagt Kay Lutz Pakula, IHK-Beauftragter für Innovation und Technologie. „Jeder Fall ist anders, und neben den schutzrechtlichen Informationen geht es oft auch um erste niedrigschwellige Förderungen, damit gerade in kleinen Betrieben überhaupt die Manpower zur Verfügung steht, eine Entwicklung ­voranzubringen.“

Das Projekt Alarmplane hat Andreas Gießler allerhand abverlangt. „Und ich habe unheimlich viel darüber gelernt, worauf man achten muss“, sagt er. „Mit der Anmeldung eines Gebrauchsmusters, einem nicht geprüften Schutzrecht, beginnt die einjährige Anmeldefrist für das Patent, das geprüfte Schutzrecht. Dieses sogenannte Prioritätsjahr ist gerade abgelaufen.“ Gießler hat vor ein paar Tagen mithilfe eines Patentanwalts eine 36-seitige Anmeldeschrift in München vorgelegt. „Wenn das Ganze als patentwürdig anerkannt wird, gilt das weltweite Patent rückwirkend zum 20. Februar 2017.“

Auch beim Patent- und Markenforum in Oldenburg bot ein Patentanwalt Entwicklern seine Unterstützung an. Dass Gunnar Siekmann über aktuelle Erfindungen Stillschweigen bewahren muss, versteht sich von selbst. „Aus standesrechtlichen Gründen darf ich auch meine Klienten nicht nennen“, sagt er. Aber es sei kein Geheimnis, dass in der Region vor allem Entwicklungen in den Bereichen Kraftfahrzeug- und Landwirtschaftstechnik, Schiffbau, Energietechnik und Maschinenbau eine Rolle spielten.

Das wohl erfolgreichste niedersächsische Beispiel, das auch das Erfinderzentrum Norddeutschland (EZN) gern erwähnt, ist der Geld- und spätere SIM-Kartenchip für Mobilfunktelefone, den Holger Sedlak, einst Student in Braunschweig, entwickelt hat.

Die Teebeutelknotmaschine

Aber auch weniger spektakuläre Errungenschaften könnten als praktische Helfer den Durchbruch schaffen: zum Beispiel der Butterspender für Frühstücksbuffet in der Gastronomie oder die Omegaschelle, mit der sich Elektrokabel leichter unter Putz verlegen lassen. Über ostfriesisches Know-how in ­Sachen Ökologie erfuhren die Forumsgäste am Beispiel der Teebeutelknotmaschine, die Papierschildchen, Faden und Beutel ohne Metallkrampen miteinander verbindet.

Oftmals ist den Erfindungen aber kein Erfolg beschieden: Nur ein Drittel der Patentanmeldungen werde angenommen, sagt ­Patentingenieur Peter Steuerberg vom EZN. Bei vielen Erfindungen sei nicht sorgfältig genug geprüft worden, ob nicht jemand anders bereits auf die gleiche Idee gekommen sei – oder sie funktionierten schlicht nicht. Steuerberg hält die niedersächsische Quote von 47 Patentanmeldungen je 100 000 Einwohner im Jahr 2016 für „bemerkenswert“. Das stellen nur Baden-Württemberg (132) und Bayern (124) in den Schatten. Im Land Bremen wurden 21 Patente pro 100 000 Einwohner angemeldet.

Die Idee allein ist erst der halbe Erfolg, schließlich geht es auch ums Geld. Andreas Gießler hat diese Erfahrung gemacht. „Viele bieten Unterstützung an, aber man verkauft seine Seele“, sagt er. „Die Hochschule hat sich angeboten, aber dann würde ich nur noch als Erfinder genannt, hätte keine Vermarktungsrechte. Jeder, an den ich mich gewandt habe, wollte die Rechte.“ Der Alarmplanen-Erfinder aus Geestland hat sich deshalb auf die Hilfe seines Anwalts verlassen. Das hat ein paar Tausend Euro gekostet, die Gießler sich in der Verwandtschaft zusammenleihen konnte. „Aber so herrschen klare Verhältnisse, auch bei der Verwertung.“ Mittlerweile hat Gießler für den Namen Alarmplane Markenschutz angemeldet. „Das konnte ich beim deutschen Patent- und Markenamt online selbst veranlassen – und war mit 290 Euro eher günstig.“