Fahrrad-Check mit Bernd Pichlmeier von der Verkehrswacht Bremervörde-Zeven, die 1650 Euro aus Auflagen erhalten hat. (von Lachner)

Hannover. Da kommt einiges zusammen: Mit insgesamt 5.005.289,33 Euro haben Straftäter im vergangenen Jahr gemeinnützige Einrichtungen unterstützt. Die Zahlungen haben niedersächsische Gerichte und Staatsanwaltschaften Tatverdächtigen und rechtskräftig Verurteilten in Ermittlungs-, Straf- und Gnadenverfahren auferlegt. Das geht aus einer Auflistung hervor, die das niedersächsische Justizministerium am Mittwoch veröffentlicht hat. In den vergangenen Jahren waren jeweils zwischen 6,4 und 5,5 Millionen Euro zusammengekommen.

Die Liste der potenziellen Empfänger-Organisationen ist lang. 1099 gemeinnützige Einrichtungen aus ganz Deutschland haben sich für das Jahr 2017 beim Oberlandesgericht Oldenburg registrieren lassen. Dort wird die Liste zentral geführt. Ob sie bedacht werden und wem wie viel Geld zugesprochen wird, ist die freie Entscheidung der Richter und Staatsanwälte. Sie können bei nicht schwerwiegenden Straftaten das Ermittlungs- oder Strafverfahren einstellen, „wenn durch die Auflagen oder Weisungen das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung beseitigt werden kann“, teilt das Justizministerium mit.

Geldauflage zur Bewährung

Als Auflage komme die Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrichtung in Betracht. „Bei Bewährungsstrafen kann die Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrichtung als Bewährungsauflage angeordnet werden.“

Seit 2015 veröffentlicht das Ministerium jährlich die Liste aller Empfänger, zuvor waren lediglich die mit mehr als 7500 Euro bedachten Einrichtungen genannt worden. Nun geht es auch ins Detail, zu den Begünstigten zählen nicht nur große oder sogar überregionale Empfänger wie die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die 28 950 Euro erhielt. Um das Verfahren transparent zu gestalten, wird auch aufgelistet, dass beispielsweise der Arbeitskreis Schaumburger Rettungssanitäter und Notärzte 50 Euro von der Staatsanwaltschaft Bückeburg zugewiesen bekommen hat. 150 Euro erhielt auf Weisung der Staatsanwaltschaft Lüneburg der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Deutschland (ADFC) in Bremen. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen wurde mit 36 270 Euro unterstützt.

Größte Einzelbeträge gingen an die Stiftung Opferhilfe Niederachsen mit Sitz in Oldenburg (217 130 Euro), das Kinderhospiz Löwenherz in Syke (206 571 Euro) und den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (148 000 Euro). Insgesamt erhielt die Stiftung Opferhilfe mit Zuweisungen an diverse ihrer Regionalbüros sogar fast 347 000 Euro. 85 195 gingen an die Landeskasse.

Den Ortsverbänden des Deutschen Kinderschutzbundes von Alfeld bis Zeven ließen Richter und Staatsanwälte insgesamt 250 605 Euro zukommen. Im Bereich der Frauenhäuser, -beratungsstellen und -notrufe wurden knapp 80 000 Euro zugesprochen. Der größte Betrag ging mit 14 350 Euro an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ in Osnabrück. Der Verein Kargah für interkulturelle Kommunikation, Flüchtlings- und Migrationsarbeit in Hannover, der sich über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus mit Hilfen gegen drohende Zwangsheirat einen Namen gemacht hat, erhielt 200 Euro.

Die Verkehrswacht-Verbände bekamen insgesamt 53 245 Euro. Auch Naturschutzorganisationen wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) werden regelmäßig bedacht – für Syke und sein Umland mit 450 Euro. Drogenhilfeeinrichtungen wurden rund 35 000 Euro zugesprochen, der Sozialfonds der Polizei, ein Verein zur Unterstützung von unverschuldet in Not geratenen Polizeibediensteten, erhielt 48 210 Euro, den Löwenanteil von 18 025 Euro vermittelte die Staatsanwaltschaft Hannover. Die Waage, Verein für Konfliktschlichtung und Wiedergutmachung in Hannover, erhielt 31 420 Euro, Gruppen des Weißen Rings wurden mit 104 085 Euro aus den Geldbörsen der Delinquenten unterstützt.