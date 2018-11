Brisante Frage: Drastischer Protest wie diese Aktion vor einem Oldenburger Schlachthof ist legal, doch ist auch das heimliche Eindringen in Ställe noch rechtens, um Verstöße gegen den Tierschutz aufzudecken? (Mohssen Assanimoghaddam, dpa)

Hannover. Was dürfen Tierschützer, um Missstände in landwirtschaftlichen Betrieben und Schlachthöfen aufzudecken? Nach den heimlich gemachten Videoaufnahmen aus zwei niedersächsischen Schlachtbetrieben beschäftigte diese Frage am Mittwoch den

Agrarausschuss des Landtags. Vertreter der Landwirtschaft hoben die Ängste der Tierhalter vor Stalleinbrüchen hervor, ein Tierrechtler verwies auf das Versagen der staatlichen Kontrollen. Auslöser der Anhörung war der Antrag der FDP-Landtagsfraktion, Tierschutzorganisationen den Status eines gemeinnützigen Vereins zu nehmen, wenn diese Straftaten begehen oder dazu aufrufen.

Auch Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte dafür plädiert, die Gemeinnützigkeit von Tierschutzorganisationen zu überprüfen, wenn diese heimlich gedrehte Aufnahmen aus Ställen veröffentlichen. Der Status der Gemeinnützigkeit bringt den Organisationen steuerliche Erleichterungen, Zugang zu öffentlichen Geldern und die Möglichkeit, Spendenbescheinigungen auszustellen.

Die Debatte hat durch die jüngsten Videos Aktualität bekommen. Gegen Schlachthöfe in Bad Iburg und Oldenburg laufen derzeit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. In beiden Fällen gründen sich die Vorwürfe auf heimlich aufgenommene Videos, die Tierschutzorganisationen veröffentlich hatten. In Bad Iburg ermittelt die Staatsanwaltschaft außerdem gegen zwei Tierärzte, die den Schlachthof im Auftrag des Landkreises kontrolliert hatten.

„Eine Berufsgruppe ist nicht frei von Fehlern – das gilt für Tierärzte, Tierschützer und Politiker“, sagte die Vizepräsidentin des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte, Christine Bothmann. Amtstierärzte ständen häufig in einem Konflikt zwischen dem Tierschutz und den zu wahrenden Grundrechten der Tierhalter.

Warnung vor „vierter Gewalt“

Bothmann warnte davor, dass Tierschützer zu einer „vierten Gewalt“ werden könnten, wenn sie die Aufgabe staatlich bestellter Kontrolleure übernehmen wollten. Diese Gruppen agierten häufig nicht nur mit dem Ziel des Tierschutzes. „Auch das erhoffte Medienecho, Spenden, Selbstdarstellung und missionarisches Tun spielen eine Rolle“, sagte Bothmann. Es stelle sich die Frage, ob alle diese Ziele gesellschaftlich und steuerrechtlich förderungswürdig seien.

Es gebe eine hohe Dunkelziffer von Stalleinbrüchen, bei denen Tierschützer keine Verstöße fänden und nicht die erwünschten Videoaufnahmen machen könnten, sagte Jörn Ehlers, Vizepräsident des Landvolks. „Viele meiner Berufskollegen sind deshalb verunsichert.“ Das nächtliche Eindringen in Ställe sei keine verdeckte amtstierärztliche Untersuchung, sondern ein Hausfriedensbruch, der den Tierhalter und seinen Lebensmittelpunkt auf dem Hof treffe.

Friedrich Mülln von der „Soko Tierschutz“, die Mitte Oktober das Filmmaterial aus dem Schlachthof in Bad Iburg vorgelegt hatte, sprach von einem „unfassbaren Behörden- und Kontrollversagen“. Seine Organisation bekomme Hinweise meist von Informanten aus der Branche. „Häufig sind die Tipps kombiniert mit dem Zusatz, dass das Veterinäramt schon Bescheid weiß, aber nichts tut.“ Das Vorhaben der FDP kritisierte der Tierrechtler als Repression der Zivilgesellschaft und Knebelung der Meinungsfreiheit. Solle so ein Gesetz kommen, werde seine Organisation dagegen in allen Instanzen klagen.

Unterdessen hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) die Zustände in vielen Betrieben massiv kritisiert. „Es herrscht ein enormer Leistungsdruck. Es gibt kaum Verantwortliche in den Schlachthöfen, die ein Interesse an Qualität und Kontrolle haben, und viele Veterinäre schauen weg“, sagte Thomas Bernhard, Referatsleiter Fleisch bei der NGG. Durch den vermehrten Einsatz von Werkvertragsarbeitern würden die Schlachthöfe massive Mängel im Umgang mit den Schlachttieren verursachen.