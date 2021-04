Arbeiter führen Arbeiten im Atomendlager Schacht Konrad in Salzgitter aus (Archivbild). Die Inbetriebnahme als Atommülllager ist nach immer neuen Verzögerungen für 2027 geplant. (Silas Stein/dpa)

Jahrzehntelang wurde der Salzstock Gorleben auf seine Tauglichkeit als Endlager für die hoch radioaktiven Abfälle erkundet. Im September schied er aus dem Suchverfahren aus. Nun will die Anti-Atom-Bewegung mit Schacht Konrad eine weiteres nukleares Langzeitprojekt kippen.

Das ehemalige Eisenerzbergwerk Konrad in Salzgitter wird von der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zum nationalen Endlager für schwach und mittelradioaktive Abfälle ausgebaut. Es darf bis zu 303.000 Kubikmeter Atommüll aufnehmen, die Inbetriebnahme ist nach immer neuen Verzögerungen für 2027 geplant. Aktuell werden die Baukosten mit 4,2 Milliarden Euro beziffert – ursprünglich waren einmal 900 Millionen Euro kalkuliert worden.

77 Anti-Atom-Initiativen aus ganz Deutschland sowie mehrere Umweltverbände fordern das Aus für Schacht Konrad. Die Pläne stammten aus den 1970er-Jahren, heißt es in der am Montag verbreiteten Erklärung. Es habe für Konrad niemals ein vergleichendes Auswahlverfahren gegeben. Nach heutigem Stand von Wissenschaft und Technik wäre das Endlager nicht mehr genehmigungsfähig.

Mehr zum Thema Kommentar zur Endlagersuche Gorleben-Aus: Lösung nicht in Sicht Sachliche Gründe sprechen gegen ein nukleares Endlager in Gorleben. Aber die Ablehnung hat auch politische Gründe: Hätte die Bevölkerung nicht protestiert, hätte es auch ... mehr »

Bereits Anfang April hatte das aus Kommunalpolitik, Gewerkschaften, Landvolk und Umweltschützern bestehende Bündnis „Salzgitter gegen Konrad“ einen sofortigen Baustopp verlangt. „Solange nicht bewiesen ist, dass Schacht Konrad den heutigen Anforderungen an ein tiefengeologisches Lager für radioaktive Abfälle entspricht, dürfen keine weiteren Fakten geschaffen und keine weiteren Gelder in der Tiefe versenkt werden", sagt Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU).



Matthias Wilhelm, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine, beklagt, dass die Auswirkungen einer atomaren Lagerstätte auf die in der Umgebung ansässigen Großbetriebe wie die Salzgitter AG und die Batteriezellenfertigung bei VW überhaupt noch nicht untersucht wurden. „Es ist absurd und verantwortungslos, ein Atommülllager mitten in einem Industriegebiet neben Störfallbetrieben errichten zu wollen.“

Dass sich Gewerkschafter so deutlich gegen eine Atomanlage positionieren, ist keineswegs selbstverständlich. Oft standen sich Gewerkschaften und Anti-Atom-Bewegte unversöhnlich gegenüber, demonstrierten die einen für und die anderen gegen die Atomenergie. Bei Parteitagen der Grünen setzten sich aufgebrachte Kraftwerksbeschäftigte, die um den Verlust ihrer Arbeitsplätze fürchteten, für einen längeren Betrieb der Reaktoren ein.

Mehr zum Thema Endlagersuche Heilstollen, grüne Wiese oder Endlager Die Zukunft des Bergwerks im Salzstock Gorleben ist noch nicht entschieden. Gedankenspiele der CDU rufen AKW-Gegner auf den Plan. mehr »

In der Industrieregion Salzgitter aber halten insbesondere viele Metaller eine Inbetriebnahme von Schacht Konrad für unverantwortlich. Ein Endlager habe verheerende Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung. Zudem warnt die IG Metall vor Gesundheitsgefährdung durch radioaktive Strahlung und vor der Gefahr schwerer Unfälle bei Atommülltransporten.

Auch die Bauernverbände waren bislang nicht als Atomkraftkritiker bekannt. Bei Schacht Konrad ist auch das anders. „Demnächst müssen acht Milliarden Menschen auf dem Erdball ernährt werden“, sagt Uli Löhr vom Landvolk. „Deswegen können wir es uns nicht leisten, in der Kornkammer Mitteleuropas die Erzeugung von Lebensmitteln durch ein Endlager zu gefährden, das genehmigt wurde, als der Commodore 64 eine technische Revolution darstellte.“

Die BGE und das Atommüllbundesamt BASE teilen die Bedenken nicht. Sie verweisen darauf, dass die rechtskräftige Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Endlagers seit dem Jahr 2002 vorliegt. Dabei zeichnet sich längst ab, dass Deutschland viel mehr schwach und mittelradioaktiven Atommüll vergraben muss, als für Konrad kalkuliert wurde. Statt der ursprünglich veranschlagten rund 300.000 Kubikmeter könnte sich die Menge sogar verdoppeln.