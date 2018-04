Viele Niederachsen sehen die Wiederkehr des Wolfes mit großer Gelassenheit: 42 Prozent der Befragten betrachten das Thema emotionslos – mehr als in anderen Bundesländern, in denen Wölfe leben. (dpa)

„Ahuuuuu – dem Wolf auf der Spur“ so lautet das Partymotto am Montag im Zoo Hannover. Kinder können sich dort „wie ein Wolf schminken lassen und auch spannenden Wolfsmärchen lauschen“. Den 2013 vom Naturschutzbund Nabu zum „Tag des Wolfes“ ausgerufenen 30. April haben sich auch der Wildpark Schwarze Berge und viele andere auf ihren Kalendern dick angestrichen.

Vor allem der Nabu selbst. Pünktlich zum Jahrestag präsentiert der Umweltverband die Ergebnisse einer Befragung des Forsa-Instituts für Politik- und Sozialforschung mit dem Titel „Wölfe in Deutschland 2018“. Dabei sticht ein Ergebnis heraus: Nirgendwo in der Republik ist der Wolf den Menschen gleichgültiger als in Niedersachsen.

Hier gaben 42 Prozent auf Nachfrage an, weder positive noch negative „persönliche Empfindungen und Gefühle gegenüber Wölfen“ zu hegen. Die Gruppe der ausdrücklichen Fans, die laut Umfrage „sehr positive“ oder „positive“ Gefühle mit dem Wolf verbinden, ist mit insgesamt 42 Prozent genauso groß. Aber verglichen mit den anderen westlichen Bundesländern hält sich die Euphorie auf diesem Gebiet in Grenzen: Bayern kommt hier auf 60, Nordrhein-Westfalen auf 58 und Baden-Württemberg auf 50 Prozent.

51 Prozent der befragten Sachsen und 44 Prozent der Brandenburger verbanden „sehr positive“ oder „positive“ Empfindungen mit dem Wolf. „Sehr negativ“ oder „eher negativ“ fiel die Antwort am deutlichsten mit 20 Prozent in Brandenburg und mit 15 Prozent in Niedersachsen aus. Insgesamt hat das Forschungsinstitut in diesem Frühjahr bundesweit 2009 Bürger ab 18 Jahren zum Thema befragt.

14 Prozent aller Teilnehmer halten den Wolf in Deutschland für eine Bedrohung für die Menschen. Mehr Frauen (80 Prozent) als Männer (75) finden die Lebensweise des Wolfes „spannend“. Befragte im Alter ab 60 Jahre gaben überdurchschnittlich häufig an, Wölfe, die Probleme verursachten, müssten getötet werden.

Diese Bevölkerungsgruppe informiert sich – 45 Prozent der Befragten – am häufigsten regelmäßig über den Wolf. Rund 150 der Tiere leben hier nach Schätzung der Landesjägerschaft, die die Entwicklung im Landesauftrag wissenschaftlich beobachtet. Auf der Hut sind auch niedersächsische Halter von Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden, die kürzlich vernehmen konnten, dass Umweltminister Olaf Lies (SPD) Tierhaltern den Herdenschutz erleichtern und raschere Entschädigung bei Wolfsrissen ermöglichen will.

Noch keine Angriffe auf Pferde

Sobald die EU-Kommission zustimme, wolle das Land statt bisher vier Fünftel bei maximal 30.000 Euro pro Jahr, dann die kompletten Anschaffungskosten von Schutzzäunen und Hütehunden übernehmen. Nach Erkenntnis des Nabu ist bislang „noch kein Wolfsangriff auf Pferde in Deutschland bestätigt worden“. Eine Umfrage der Universität Hildesheim unter Pferdebesitzern und Reitern hatte zum Ergebnis, dass die Mehrheit „zukünftige Vorfälle“ befürchte.

Wie berichtet, soll nun bei Celle wissenschaftlich erforscht werden, wie das Fluchttier Pferd auf den Jäger Wolf reagiert. Mit 76 Prozent sind genauso viele der im Nabu-Auftrag befragten Niedersachsen der Ansicht, „Wölfe gehören in unsere Landschaft, wie zum Beispiel Füchse, Rehe oder Biber auch“, wie solche, die meinen, „einzelne Wölfe, die Probleme verursachen, müssen notfalls getötet werden“.

61 Prozent sind überzeugt davon, dass die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland Risiken berge. Vier von zehn Niedersachsen antworteten mit Ja auf die Frage, ob sie in einem Gebiet mit Wolfsvorkommen Angst hätten, in den Wald zu gehen. Immerhin 13 Prozent – was in diesem Fall etwa dem Durchschnitt entspricht – meinen laut Umfrageergebnis allerdings, die in Deutschland in Freiheit lebenden Wölfe seien von Naturschützern ausgesetzt worden.

Denen, und hier zuallererst dem Nabu als Auftraggeber der Studie, fällt laut Forsa-Umfrage Rang eins zu, wenn es darum geht, wer in Niedersachsen „am ehesten“ mit Informationsarbeit zum Wolf in Verbindung gebracht wird. Die größere Kompetenz, Probleme zu lösen, „die auf Grund der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland aufkommen könnten“, wird im Vergleich zu den Jagdverbänden (22) den Naturschutzverbänden (31) zugeschrieben.

35 Prozent halten beide für die Besten, neun von 100 weder die einen noch die anderen. Der 30. April, das Datum des bundesweiten Aktionstages zum Schutz frei lebender Wölfe, markiert zugleich das Ende eines Wolfjahres. Also des Zyklus, nach dem Daten der Beobachtung frei lebender Wölfe sortiert werden. Am 1. Mai, Ahuuuuu, beginnt dann das neue Wolfsjahr.