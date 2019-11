Reinhold Hilbers (CDU) muss die prognostizierte Wachstumskurve nach der regionalisierten Steuerschätzung nach unten korrigieren: Dadurch entsteht eine Lücke von 105 Millionen Euro im Etat für 2020. (Schuldt/DPA)

Hannover. Ihre bereits beschlossenen Wohltaten will Niedersachsens SPD/CDU-Landesregierung nicht antasten. Obwohl die Steuereinnahmen des Landes im Jahr 2020 nicht mehr so stark ansteigen wie noch im Mai prognostiziert, sollen Beamte ab nächstem Jahr wieder ein kleines Weihnachtsgeld bekommen. Auch die Zulage von 94 Euro monatlich für Grundschullehrer mit einer A-12-Besoldung ist gesichert. „Ich gehe nicht davon aus, dass diese Dinge rückgängig gemacht werden“, erklärte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag in Hannover. „Allerdings sind auch Einsparungen an der einen oder anderen Stelle notwendig.“

Nach der regionalisierten Steuerschätzung vom November steigen die Einnahmen des Landes zwar auch im nächsten Jahr wieder deutlich an. Das Plus fällt jedoch nicht mehr so stark aus, wie noch im Mai prognostiziert und bei den Haushaltsbeschlüssen des rot-schwarzen Kabinetts Anfang Juli zugrunde gelegt wurde. Dadurch entsteht nun eine Lücke von 105 Millionen Euro im Etat für 2020. „Wir müssen die Wachstumskurve etwas nach unten korrigieren“, meinte Hilbers. „Aber wir haben immer noch eine beträchtliche Steigerung des Steueraufkommens. Das bietet gute Möglichkeiten, gute Politik für die Menschen in Niedersachsen zu machen.“

Dabei hilft der Großen Koalition, dass deren Finanzminister für seine Endabrechnung für das laufende Jahr einen erklecklichen Überschuss von 420 Millionen Euro erwarten darf. Mit diesem Geldsegen wolle er einen „klugen Mix“ aus Vorsorge, einen weiteren Abbau der Altschulden und Investitionen in Klimaschutz finanzieren, kündigte Hilbers an. Investitionen aus 2020 in dieses Jahr vorzuziehen, um später mehr Spielraum zu haben, sei dagegen „zeitlich nicht mehr zu schaffen“, sagte der Minister.

Das vorausgesagte Loch für 2020 will der oberste Kassenwart nun mit einem „Bündel von Maßnahmen“ stopfen. Umschichtungen, Neuberechnungen und Ausgabendeckel in einzelnen Bereichen sind darunter zu verstehen. Neue Kredite werde er aber dafür auf keinen Fall aufnehmen, versprach Hilbers. Denn ab dem nächsten Jahr soll auch in Niedersachsen die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse gelten. Trotz des Sparzwangs könnten wohl auch die beiden Koalitionsfraktionen wieder mit ihrem traditionellen „Spielgeld“ für eigene politische Schwerpunkte rechnen, deutete der Minister an. „Wir werden die technische und die politische Liste vernünftig austarieren.“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte, das Einnahmeplus schnell in die Zukunft des Landes zu investieren. „Niedersachsen hat massiven Nachholbedarf. Unser Bundesland braucht Investitionen in Klimaschutz, moderne Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum, mehr Personal in Kindertagesstätten und Schulen. Nur so bleibt es auch als Standort attraktiv“, erklärte DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh. „Gleichzeitig halten die Investitionen die Wirtschaft in Schwung und schaffen Arbeitsplätze.“ Grünen-Fraktionschefin Anja Piel mahnte zudem ein effizientes Ausschöpfen weiterer Geldquellen an: „Die Groko muss sie sich viel stärker um zusätzliche Einnahmen kümmern, die Gebührenhaushalte überprüfen und konsequenter gegen Steuerbetrug vorgehen.“