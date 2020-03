Lars Krüger sitzt wegen der Corona-Krise mit seiner Familie auf den Philippinen fest. (Privat)

Lars Krüger erzählt, dass er gerade auf der Terrasse sitze. Er habe seine Liebsten um sich. Seine auf den Philippinen geborene Frau Erna, die Tante aus Bremen, die Schwiegereltern, den Schwager, die Nichten und Neffen. Man unterhalte sich, esse und trinke etwas zusammen. Wenn er aufschaue, sagt Krüger, sehe er Reisfelder und Kokospalmen, soweit das Auge reicht. 30 Grad warm ist es am frühen Abend in Santa Barbara noch. In einer Welt ohne Corona könnte das Leben für Krüger an diesem Ort auf den Philippinen nicht schöner sein. Fast wie im Paradies.

Doch das Virus hat die Welt fest im Griff. Und Krüger macht sich Sorgen. „Wie kommen wir wieder nach Hause?“, fragt er sich. Er, seine Frau und seine Tante gehören zu den schätzungsweise 100.000 Deutschen, die im Ausland Urlaub machen und festsitzen. Flugzeuge bleiben am Boden, Schiffe im Hafen. „Wir wissen nicht einmal im Ansatz, wie es weitergeht“, sagt Krüger.

Die Bundesregierung immerhin hat einen Plan: Außenminister Heiko Maas stehen 50 Millionen Euro zur Verfügung, um die größte Rückholaktion von deutschen Staatsbürgern aus dem Ausland zu stemmen. „Luftbrücke“ hat Maas selbst die Operation genannt. Nicht nur für die Urlauber, auch für die Krisenmanager im Auswärtigen Amt ist die Coronakrise die bisher größte Herausforderung. In der Vergangenheit ging es bei Hilfen um regionale Krisen und Konflikte, um Naturkatastrophen vor Ort. An einem Ort. Jetzt ist die Krise überall.

Entsprechend groß ist der Bedarf der Menschen nach Information und Orientierung. Lars Krüger, in Celle heimisch, hat an die Deutsche Botschaft in Manila geschrieben und an das Auswärtige Amt – und nichts gehört. Er hat mit Vertretern der lokalen Behörden gesprochen – und ist trotzdem nicht viel schlauer. „Die Behörden tun, was sie können“, sagt er. Immerhin hat er erfahren, dass er als Erstes zusehen solle, nach Manila zu kommen.

Jedes Mal wurde Fieber gemessen

Doch das ist schon das erste Problem. Manila, die Hauptstadt der Philippinen, liegt Luftlinie fast 800 Kilometer und mehrere Inseln entfernt. „Wie sollen wir dorthin kommen“, fragt Krüger, „hier ist alles zum Erliegen gekommen.“ Schon die Fahrt aus dem Norden der Insel Panay runter zu seinen Schwiegereltern war abenteuerlich. Für die 200 Kilometer brauchten sie mit dem Auto einen ganzen Tag, acht Straßensperren mussten sie passieren. Jedes Mal wurde Fieber gemessen, jedes Mal wollten Papiere ausgefüllt werden. Auch die Phi­lippinen befinden sich im Krisenmodus.

Die Welt, die durch das Internet und die scheinbar unbegrenzten Reisemöglichkeiten so klein wie nie erschien, ist plötzlich wieder riesengroß und unübersichtlich. In Ägypten urlauben zurzeit schätzungsweise 30.000 Deutsche, in der Dominikanischen Republik sollen es 10.000 sein. Als Hotspots identifiziert sind auch die spanischen Inseln sowie Tunesien, Marokko, die Malediven und die Philippinen, aber dort längst nicht jede Insel.

Seit Mittwoch läuft die Rückholaktion der Bundesregierung. Das Auswärtige Amt hilft den Reiseanbietern, Überfluggenehmigungen und Landerechte dort zu bekommen, wo der Flugverkehr eigentlich lahmgelegt ist. Das Auswärtige Amt chartert selbst Maschinen von Lufthansa, Tui und Condor. 7500 Deutsche sollen am ersten Tag zurückgeholt worden sein. Fürs Wochenende sind Charterflüge für allein 20.000 Ägypten-Urlauber geplant.

Den Krügers hilft das bisher nicht. Sie setzen ihre Hoffnung jetzt auf diesen Freitag. Dann sitzen die Politiker der Provinz zusammen. „Vielleicht schaffen sie es ja, einen Inselhopper zu organisieren, der die Leute einsammelt“, sagt Krüger. Die beiden Rückholflüge der Bundesregierung an diesem Freitag ab Manila kommen für ihn und seine Familie aber so oder so zu früh.